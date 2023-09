Vitráž bratislavského divadla vzbudila veľkú pozornosť.

Keď bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava oznámilo vstup do divadelnej sezóny s novou vitrážou, nečakalo takú búrlivú diskusiu, aká sa okolo umeleckého diela rozpútala.

„Vitráže, ktoré sú mementom minulých režimov, teraz začínajú rozprávať nový príbeh. Príbeh povstania proti strašiakom minulosti, ktorí sa pokúšajú zatemniť našu budúcnosť. V novom vizuáli sa skrývajú súčasné odkazy, nájdete ich všetky?" pýtalo sa divadlo. Na vitráži sa skrývajú viaceré odkazy na aktuálne dianie, ale aj historické témy - napríklad dúhové farby, modrožltá vlajka Ukrajiny či elektrická kolobežka. Jedna z postáv drží v ruke hlavu Pavla Országha Hviezdoslava.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Nezaradená poslankyňa Romana Tabák nazvala autorov „barbarmi" a uviedla, že kontaktovala Maticu Slovenskú. Neskôr avizovala protest, ktorý by sa mal konať v stredu 6. septembra. „V Bratislave ešte existujú ľudia, ktorí si vážia Slovensko! Vidíme sa na proteste," burcuje poslankyňa, ktorá momentálne pomáha SNS.

Vitráž rozpálila do biela aj šéfa Republiky. „Čo je toto za slniečkarska čmáranica? To kreslil Šimečka osobne?" napísal Milan Uhrík, ktorý dodal, že „ešte štyri týždne a vymetieme túto protislovenskú progresívnu bandu zo škôl a kultúry".

Rozčúlený bol aj poslanec za Smer Dušan Jarjabek. „Je to niečo tak nechutné, odporné a naozaj nepochopiteľné, že to nemôže prejsť mlčaním! Odrezaná hlava Hviezdoslava? Prečiarknutý dvojkríž? Ukrajinská zástava? Dúhová vlajka? Toto sú symboly Divadla Pavla Országha Hviezdoslava?", nechal sa počuť politik, ktorý prisľúbil, že to „nenechá len tak".

Vitráž je dielom reklamnej agentúry pod vedením ostrieľaného marketéra Róberta Slováka. Ten na vášne okolo obrázka zareagoval na sociálnej sieti. „Po zverejnení vizuálu pre DPOH sa vylial hnoj nadávok a vyhrážok od ľudí, ktorým evidentne nevadí obmedzovanie slobôd či vraždenie iných. Kvôli obrázku? Čo vám šibe? Veď nakreslite si svoj vlastný s vašimi hodnotami," odkázal v obsiahlom príspevku kritikom.

Slováka sme oslovili, čo hovorí na reakcie politikov a či niekto z nich podal sťažnosť či trestné oznámenie. „Považujem ich za prehnané a neadekvátne. Vyháňať niekoho z krajiny kvôli reklamnému obrázku mi pripadá absurdné. Slovensko je aj moja vlasť, musíme sa naučiť žiť s tým, že nie každý si myslí presne to isté ako my. Politici by mali byť prví v hľadaní konsenzov a nie v burcovaní nenávisti voči slabším. Neevidujem žiadne trestné oznámenie, iba nadávky a vyhrážky na sociálnych sieťach," vysvetlil Slovák pre PLUS 7 DNÍ.

Ako dodal, s tak prudkými útokmi na vitráž nepočítal. „Nie, nerátal som s takými primitívnymi útokmi, symboly, ktoré sme použili, boli už využité veľakrát. Vôbec sme nemysleli na žiadnych politikov, riešili sme začiatok divadelnej sezóny, ktorá je na jeseň a zhodou okolností sú teraz voľby, v rámci ktorých sa to snažia politici zneužiť podobne ako predtým medvede. Nemôžeme však kvôli nim odkladať komunikáciu divadelnej sezóny predsa, život plynie aj mimo volieb," tvrdí reklamný expert.

Opýtali sme sa aj na význam symboliky vitráže a na ´odseknutú´ hlavu, ktorá viacerých rozzúrila do nepríčetnosti. „Je to jednoduché - to, čo niektorí nazývajú ´odseknutou hlavou´, je busta," vysvetľuje s tým, že busta prezentuje iba hlavu, nie telo. "Bežne vídame busty v školách, na pamätníkoch, v parkoch a podobne. Je použitá v kontexte slávnej scény z jedného najznámejších divadelných diel Williama Shakespeara, kde sa Hamlet pýta ´byť či nebyť´," dodáva.

A ako je to s ostatnými symbolmi? „Rozruch vyvolali vlajky, ktoré podporujú skupiny ľudí, ktorí sú vraždení pre svoju orientáciu (viď teroristický útok na Zámockej), národnosť (Putinom vraždený ukrajinský národ) či antifašistická (proti ľuďom, ktorí velebia Slovenský štát (z obdobia rokov 1939-1945), ktorý dobrovoľne poslal na smrť tisíce svojich vlastných obyvateľov)," objasňuje Slovák. "Najviac hejtov píšu ľudia, čo nevidia rozdiel medzi bustou a odrezanou hlavou a myslia si, že slovenský dvojkríž je rovnoramenný," skonštatoval Slovák pre PLUS 7 DNÍ.