Smúti Česko i Slovensko.

Operná speváčka Patrícia Janečková (†25), ktorá bola známa najmä ako víťazka Talentmánie, náhle skonala na rakovinu prsníka. Svoj boj so zákernou chorobou zvádzala od januára 2022, vedy jej lekári diagnostikovali zákernú chorobu, podstúpila chemoterapie, ožarovanie a tiež aj mastektómiu. „Od januára do júla som bola v podstate stále v nemocnici. V auguste som podstúpila operáciu. Po rekonvalescencii ma čakalo ožarovanie. To trvalo mesiac. Každý deň okrem víkendov," smutne konštatovala pred dvomi rokmi, keď jej bol najväčšou oporou partner, český herec Vlastimil Burda (32).

Patrícia o svojom boji verejne hovorila, nemlčala. Dokonca sa neraz ukázala bez parochne. Chemoterapie ju totiž pripravili o vlasy. „Niekoľko mesiacov zbieram odvahu pridať fotku bez parochne alebo šatky. A je to tu. Už som si zvykla a myslím, že nie je dôvod obávať sa akýchkoľvek negatívnych ohlasov," napísala k fotografii, na ktorej je úplne bez vlasov. Rovnako odvážne sa postavila aj k operácii, pri ktorej jej lekári odstránili tkanivo prsníka. Tie zábery mnohým trhali srdce, no zároveň dodávali odvahu. „Dnes oslavujem svoje 24. narodeniny. Nikdy by mi nenapadlo, že sa v tomto veku budem potýkať s rakovinou, ale život je nevyspytateľný a má pre nás prichystaných plno prekážok, s ktorými musíme bojovať," zverila sa vtedy s tým, že všetkým posiela veľa pozitívnej energie.

Rok nato avizovala, že nakoniec nad pliagou zvíťazila. Jej šťastie však netrvalo dlho, včera prišiel šok, ktorý nikto nečakal. Mladá žena, ktorá sa koncom júna vydala za svoju lásku Vlastimila, rakovine v nedeľu nakoniec podľahla obklopená svojimi najbližšími. Hoci to pre verejnosť bol obrovský šok, ona a jej manžel sa po svadbe odmlčali. Tri mesiace nepridávali žiadne fotografie. Možno už vedeli, že choroba sa vrátila a zjavne udrela ešte s väčšou silou.

Ich posledné spoločné zábery však nenasvedčovali tomu, že je speváčka zdravotne na tom tak zle. Pochválili sa ich najkrajšou životnou udalosťou, a to svadbou, kde bola Patrícia krásna nevesta v bielych romantických šatách. „Bez kríža lásku nenájdeš, bez lásky kríž neunesieš,“ napísal k ich svadobnej fotografii Vlastimil, ktorý sa veľmi rýchlo stal vdovcov a tieto dni sú pre neho nesmierne ťažké. Svoju bolesť daj najavo verejnosti tým, že si zmenil profilovú fotku na čiernu.

Medzi poslednými udalosťami, ktoré spoločne manželia zažili, bol aj letný festival Pohoda, ktorý sa konal v Trenčíne. Usmievali sa a zabávali s priateľmi v plnom prúde. Vyzerali naozaj šťastne a spokojne.