Komediálny herec Števo Martinovič prehovoril, čo ho irituje na Slovákoch.

Herec Števo Martinovič (40) sa na nedostatok práce aktuálne sťažovať nemôže. Účinkuje vo viacerých divadlách, v seriáli Hranica, ale objaví sa aj v pripravovaných filmoch. Má naozaj plodné obdobie, hoci cez leto trošku zvoľni a pocestuje. Aktuálne sa začal venovať aj standu – upu, ktorý si celkom obľúbil.



Martinovič bol nedávno hosťom v šoubizovej relácií PLUS7DNÍ s názvom NAOSTRO. Priznal, že začal intenzívnejšie cvičiť a zmenil aj spôsob stravovania. "Chcem mať aspoň jednu plážovú fotku bez brucha,“ priznal so smiechom v spomínanej relácií. Známy komik, ktorý je mimoriadne úspešný aj na Instagrame a veľmi rád cestuje. Jednu vlastnosť Slovákov však nevie prekusnúť.

Na Slovensku sa mu v podstate nežije úplne zle. "Nikde inde na svete som nežil. Je to moja domovina, moja rodná krajina, takže som na ňu patrične hrdý. Je to staré známe budhistické príslovie. Mali by sme pracovať na svojom vlastnom šťastí a potom je úplne jedno, kde žijeme. To však neznamená, že by sme sa nemali meniť, alebo aspoň upozorňovať na veci, ktoré na nás negatívne vplývajú,“ myslí si herec.



"Režisér Karol Vosátko má teóriu a máme ju aj vo viacerých našich predstaveniach, že Slováci si závidia, pretože nemajú more. Mám pocit, že niečo na tom bude. Mám pocit, že my sa ako národ veľmi sledujeme a vieme byť veľmi upätí. Navyše dokáže veľmi súdiť iných ľudí,“ domnieva sa komik s dodatkom, že iné národy sú viac uvoľnené a kopu vecí, čo ako Slováci riešime, si oni nevšímajú.