Láske Jaromíra Soukupa a Agáty Hanychovej ľudia nepriali. Nikoho ich rozchod nešokoval. Môže za to nevera?

Mediálny magnát Jaromír Soukup (54) a Agáta Hanychová (38) už netvoria pár. Keď sa dvojica dala dohromady, tak to vôbec nikto nečakal. Stalo sa tak len krátko po rozchode modelky so slovenským chirurgom Andrejom Nikovom. Keď si pred rokom sadla Agáta k Jaromírovi do štúdia a bola hosťom v jeho relácií, tak preskočila prvotná iskra.

O šestnásť rokov starší miliardár len ťažko skrýval záujem o známu českú modelku. "Myslel som si, že ma už nič neprekvapí. U hostí mám zväčša prevahu, u vás ju nemám,“ povedal vtedy nervózny Soukup Agáte. Písal o tom web Super.cz. Po štvormesačnom vzťahu dcéra Veroniky Žilkovej otehotnela. S dvomi mužmi už mala dve deti a s boháčom čakala tretie. V ich prípade sa často skloňovalo aj slovo svadba.

Otcom jej prvého syna Kryšpína je bývalý hráč amerického futbalu Miroslav Dopita. Dcéru Miu má z manželstva s Jakubom Prachařom. Dcéru Rozárku s tretím mužom – Jaromírom Soukupom.



Agáta Hanychová si pri poslednom partnerovi užívala luxus, keďže má vilu v Marbelle. V TV Barrandov mala dokonca vlastný program, auto, vizážistku a bodyguarda. Práve v Španielsku však prišla osudová hádka, ktorá bola predzvesťou konca. Podľa informácií eXtra.cz stojí za rozpadom kontroverzného páru možno i nevera.



"Agáta s Jaromírom sa v Španielsku strašne pohádali. Prebehla tam šialená scéna. Soukup sa vrátil do Čiech a prišiel o niekoľko dní skôr,“ povedal zdroj. Hanychová rozchod potvrdila na sociálnej siete. Nevera, ktorá údajne zničila ich vzťah vraj prebehla zo strany miliardára.