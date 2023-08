Jeho zamestnanci v zime fungovali bez kúrenia, no partnerka Agáta Hanychová dostala auto a bodyguarda. Toto je pravda o Jaromírovi Soukupovi…

Boháč Jaromír Soukup (54) má obrovský problém. Svojím zamestnancom poriadne neplatil, v zime nekúril a vo firme nemali dokonca ani toaletný papier. Jeho vyvolená Agáta Hanychová (38) ale pre svoj program dostala auto, bodyguarda a osobnú maskérku. Rovný a rovnejší?



Mediálny magnát Jaromír Soukup má na krku súdy a exekúcie. Neplatil svojim zamestnancom a strihači v TV Barrandov sa vzbúrili. Už ďalej nechcú mlčať. "Strihačom, ktorí sú externými zamestnancami, Soukup neplatí nikdy. Nepoznám jediného strihača, ktorý by počas fungovania TV Barrandov dostal normálne zaplatené, alebo nebodaj počas termínu,“ povedala pre eXtra.cz Barbora Poláková, ktorá z televízie odišla pred tromi mesiacmi.

"Ostala som iba pre to, že bol covid a dlho som robila na home office, inak by som v takom toxickom prostredí nezostala. Žiadny toaleťák a zime bez kúrenia?,“ povedala jeho bývalá spolupracovníčka. Zamestnanci si museli toaletný papier nosiť z domu, lebo známy biznisman im ho nebol schopný zabezpečiť.

Pre majiteľa televízie a moderátora takmer všetkých jej programov vraj ľudia neznamenajú nič. Vedenie firmy si zo zamestnancov robilo nemiestne vtipy, že v zime bez kúrenia majú nosiť viac svetrov a behať okolo budovy.



Keď však prišla do telky Agáta Hanychová, peniaze sa zázračne našli. "Agáta dostala všetko svoje. Firma síce nemala peniaze, ale pani Hanychová dostala auto, bodyguarda, ale i maskérku, ktorú si vybrala. On svoje peniaze evidentne má a je možné, že ich prelieva medzi firmami,“ tvrdí bývalá zamestnankyňa TV Barrandov.



"Myslím, že Soukup na Agátu nahral klasickú ilúziu, že o ňu bude postarané ako o princeznu. Dostala všetko, čo chcela. Prečo by aj nie? Keď sa „starému pánovi“ zachcelo,“ dodala pre eXtra.cz. Diváčkami televízie sú ženy okolo 60 až 70 rokov. Agátin program o Instagrame o influencerkách vraj nikoho nezaujímal.