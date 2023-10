Tému smrti treba v živote detraumatizovať, hovorí Tomáš Klus ako sa mu podarilo zmieriť s odchodom otca a jeho malej sestričky.

V Česku sa mu podarilo získať Zlatého slávika, hoci priznáva, že nie je excelentný muzikant. Jeho koncerty sú vypredané nielen vďaka piesňam, ktoré tvorí. Fanúšikov oslovuje svojskými názormi na život a nemá problém s nimi viesť diskusie. „Niečo také ako sláva neexistuje. Je to len svetlo nejakého reflektora, ktoré môžem využiť na pomoc iným. Napríklad prídem do nejakého hospicu a som tam celý deň. To je oveľa zmysluplnejšie, ako keď sú zo mňa ľudia šialení a vykrikujú moje meno. To nepotrebujem,“ vyznal sa český spevák TOMÁŠ KLUS (37) v exkluzívnom rozhovore, ktorý poskytol Erikovi Kollárikovi. Počas nášho stretnutia pred koncertom v Pezinku pôsobil vyrovnane, pokojne a bez problémov komentoval aj svoje životné bôle.

Keď spomínate prírodu, necítite nenávisť k Tatrám, keďže tam zahynul váš otec?

Minulý rok som bol so strýcom priamo na mieste, kde otec zomrel. Bolo to pre mňa veľmi silné, ale Tatry milujem. To som zdedil po otcovi. On tam chodil vždy, keď musel riešiť niečo príjemné alebo nepríjemné. Bývali sme v Třinci a odtiaľ sú to dve hodiny cesty. Veľmi často nás bral so sebou, takže keď ideme hrať do Popradu, som späť v detstve.

Keď zomrel, mali ste sotva desať rokov. Ako vás to vtedy poznamenalo?

Zo smrti otca nemám žiadnu traumu. Dva roky pred ním mi zomrela na rakovinu aj ročná sestrička. Výhodou je, že deti sa k takýmto veciam stavajú úplne inak. Pracoval som s naivnou fantáziou, kam asi sestra a otec zmizli. Vybájil som si pre nich krásny svet. V tom vedomí som žil a nikto ma z neho nevytrhával. Doma sme sa o tom rozprávali a časom som túto kapitolu nie uzavrel, ale zmieril som sa s tým. Fanúšikovia, ktorí stratia niekoho milovaného a je im do plaču, sa o tom dosť často chcú so mnou rozprávať. Cítim ich bolesť a myslím si, že som celkom schopný im pomôcť.

Ako?

V prvom rade je nutné tému smrti vo svojom živote detraumatizovať. Nechcem, aby to vyzeralo hlúpo, ale smrť blízkeho môže byť, paradoxne, pre nás obrovským darom. Samozrejme, obrovská bolesť zostane, ale zároveň si uvedomíme vlastnú pominuteľnosť. Na svete nie je nič trvalé. Klišé veta: „Nesmúť, otec by si to určite neprial,“ je pravdivá. Byť smutný je v poriadku, ale nemôžeme zvyšok života stráviť trýznením sa, pretože my žijeme. Okrem toho, keď sa trápime tým, že tu už niekto nie je, zároveň trápime jeho. Nemôže v pokoji odísť, pretože nás miluje a chce tu s nami zostať.

Nie každý dokáže byť taký silný a žiť ako predtým, keď má v srdci ranu, o ktorej vie, že sa nikdy nezahojí.

Je oživujúce zmieriť sa so smrťou. Dajme jej priestor v našom živote. Ja každé ráno praktizujem v rámci svojej meditácie cvičenie svojej mysle, keď si uvedomujem, že zajtra tu už nemusím byť. To, že človek takto uvažuje, nie je nič nihilistické ani morbídne. Každý rozhovor s človekom, ktorého stretneš, každý dúšok čaju, ktorého sa napiješ, každý vzduch, ktorý nasaješ, keď vojdeš do lesa, môže byť posledný. Zásadne si všetko užívam a som šťastný človek, že žijem. Život je obrovský dar a požehnanie a to, že otec s mojou sestričkou odišli, zapálilo u mňa vášeň k životu a nevyčítam si to. Iba mi je ľúto, že odišli tak skoro. Viem, že môj otec bol skvelý človek. Počas desiatich rokov nášho spoločného života mi dal množstvo dobrých vecí. Ibaže pre moju mamu to bol masaker. Aby nás uživila, musela nastúpiť do dvoch prác. Moja mama je môj najväčší idol. Je to najväčšia hrdinka a frajerka, akú poznám. Spider-Man aj Batman sa môžu ísť schovať.

Aj jej to hovoríte?

Samozrejme. Mama je jedna zo žien, ktoré nosím na svojich pleciach. Koniec koncov, matky sú bránami do života. Kráľovné, ktoré sú pre nás požehnaním, pretože cez ne sa sem dostávame.

Takže už mi je jasné, prečo ste zlatý slávik. Takto vzletne o ženách hovoril aj Karel Gott a fungovalo to.

Aby som ako zlatý slávik pozlacoval slávobrány? Takto to však vnímame všetci, len niektorí majú strach ukázať, že cítia. Nikdy nebolo veľmi moderné, aby bol človek citlivý a priznal, keď ho niečo dojme. Vždy keď vyjde nejaký nový pekný „animák“, mám tradíciu zobrať deti a požičať si aj ďalšie a ísť si to pozrieť do kina. Teraz, keď sú už väčšie, automaticky si sadajú do iného radu ako ja. Keď to urobili prvýkrát, pýtam sa dcéry Josefíny, kam idú. A ona: Tati, ty vždy plačeš a to je fakt trápne. Naozaj pri všetkých „animákoch“ veľmi plačem. Niekedy už po desiatich minútach. Keď sme boli na Vaiane, čo je film o tom, ako umiera matka príroda, cítil som, ako milióny ľudí odchádzajú z kina s plačom. Je v poriadku, že vnímame lásku a pud prežitia a života. Len si hovorím, kde všetky tieto emócie a odhodlanie miznú po skončení filmu? Keby sme sa ich držali, nebudeme deti posielať do vojny, aby násilím získali niečo, čo im nepatrí. To nie je prirodzené, pretože na svet sa zlí ľudia nerodia. Aj svoje deti sa snažím naučiť, že keď stretneme niekoho, kto sa nám javí nesympatický, nesmieme mu to vracať. Ten človek len mohol mať zlých rodičov alebo zažiť v škole šikanovanie. Jeho správanie je tým ovplyvnené. Nedávno, keď sme sa s deťmi bavili o vojne, povedali, že tí páni asi nemali dobrých rodičov. Odpovedal som, že je to dosť možné. Ak nie je doma najlepšie, nemôže byť všade dobre.