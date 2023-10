Umelec sa s prvou ženou rozviedol, pri druhej ovdovel.

Napriek tomu, že herec Robo Roth (50) je už viac ako dvadsaťtri rokov členom Slovenského národného divadla a patrí k našim hereckým stáliciam, sú­kromie si vždy bránil zubami-nechtami, aj keď nie vždy sa mu to darilo podľa jeho predstáv. Mohol sa snažiť, ako chcel, no dvojité sklamanie v láske ututlať nedokázal.

Pravý džentlmen

Po tom, čo sa v roku 2013 rozviedol s manželkou Magdalénou, ktorá porodila zatiaľ jeho jedinú dcéru Sáru, sa opäť rozhodol vstúpiť do manželských vôd s mladučkou a talentovanou herečkou Monikou Potokárovou (†27). Vzali sa tajne a áno si povedali v zahraničí. Pôsobili harmonicky a veľa času spolu trávili aj ako kolegovia v divadle. Ich láska sa však skončila tragédiou. Koncom novembra to budú štyri roky, čo si jeho manželka siahla na život a Roth ju našiel v byte, kde spolu žili. K tejto veľkej strate sa herec dodnes nevyjadruje a naďalej sa vyhýba aj spoločenským akciám.



Okrem divadelných dosiek ho možno vídať v uličkách Starého Mesta väčšinou samého. Pred niekoľkými dňami však prekvapil. Stretli sme ho v spoločnosti mladej brunetky, s ktorou si užíval príjemné počasie na jednej z terás na Ned­balovej ulici v historickom centre. Nebolo to chvíľkové posedenie, Roth s neznámou posedel viac ako dve hodiny. Herec ju následne ako pravý džentlmen odprevadil k električkovej trati, kde s ňou počkal na taxík. Aj tam viedli náruživú debatu a už z diaľky bolo vidieť, že si títo dvaja veľmi rozumejú. Herca sme, samozrejme, kontaktovali, či ide o novú potenciálnu známosť, no ten „nesklamal“ a zostal tajomný. „Nie, nechcem odpovedať. Prepáčte, ale som v práci.“