Mala vážne zdravotné problémy a ešte si musela vypočuť krutý komentár.

Komička Eva Kramerová (33), alias Evelyn, hovorí priamo a najmä na sociálnych sieťach sa s fanúšikmi delí takmer o všetky svoje zážitky. Pred pár dňami sa prechádzala po lese a zaspomínala si na nepríjemnú situáciu, ktorú zažila v jednej z bratislavských nemocníc. Je to už deväť rokov, čo počas výletu s bývalým priateľom dostala z ničoho nič silné bolesti v oblasti brucha a vyhľadala lekársku pomoc. Povedali jej, že musí ísť okamžite na operačný stôl, čo ju vystrašilo. „Ja že ešte som nebola na operácii, ale všetko je raz po prvý raz, ako sa hovorí,“ vysvetľuje Evelyn, ktorej diagnostikovali prasknutú cystu na vaječníku, pričom krv sa jej dostala až do brušnej dutiny. „Bolelo to ako fras. Ja zaspávam, bojujem s tým, nakloní sa nado mňa sestrička a hovorí, že sa mi to deje, lebo som tučná. Ani som nestihla byť urazená a hneď som zaspala. To boli posledné slová, ktoré som počula pred svojou možnou smrťou.“