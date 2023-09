Senátny líder počas tlačovej konferencie prestal hovoriť.

V Spojených štátoch amerických sa opäť rozprúdila debata o tom, či by politické špičky po dosiahnutí istého veku nemali ukončiť kariéru a stiahnuť sa z verejného života. Stalo sa tak po incidentoch lídra Republikánskej strany v americkom Senáte Mitcha McConnella (81), ktoré sa odohrali počas leta.

Do nepríjemnej situácie sa dostal naposledy pred niekoľkými dňami počas tlačovej konferencie. Keď sa ho novinár opýtal, či bude vo voľbách v roku 2026 obhajovať svoj mandát, dostal sa do stavu, ktoré americké média označili ako ´zamrznutie´ alebo ´zaseknutie´.

Senátor požiadal, aby mu zopakovali otázku, potom sa na dlhé sekundy odmlčal a pozeral do prázdna. Po chvíli k nemu pristúpila poradkyňa, ktorá sa ho spýtala, či rozumel otázke, no od politika žiadna odozva neprišla. Napokon začal opäť hovoriť, no znel veľmi zmätene.

Podobne to dopadlo aj počas tlačovky koncom júla. Postavil sa za pult a začal rozprávať, no po pár slovách opäť nasledovalo ticho a uprený pohľad pred seba. Po dlhých sekundách mu na pomoc prišli kolegovia, ktorí ho odviedli do kancelárie. O niekoľko minút sa McConnell vrátil a oznámil prítomným novinárom, že je v poriadku. Tlačovú konferenciu dokončil a keď sa ho prítomní žurnalisti opýtali, či sa cíti byť schopný vykonávať svoju prácu, odpovedal: „Áno".

Americké média špekulujú, či senátorove zamrznutia nesúvisia s jeho pádmi na verejnosti, ktorých bolo hneď niekoľko. Pri tom marcovom, ku ktorému došlo pred jedným z washingtonských hotelov, si privodil otras mozgu. K práci v Senáte sa vrátil v apríli.

Pretrvávajú pochybnosti, či sú politici vo vysokom veku kompetentní vykonávať svoju prácu. Najstaršou členkou senátu je zástupkyňa demokratov Dianne Feinsteinová (90), ktorú tento rok hospitalizovali pre liečbu pásového oparu. Do Washingtonu sa vrátila v máji. Americký prezident Joe Biden (80) je najstaršou hlavou štátu v dejinách USA. Aj on má za sebou históriu nebezpečných zakopnutí a bolestivých pádov pred kamerami. Pre svoj vek je častým terčom útokov zo strany jeho predchodcu v Bielom dome Donalda Trumpa (77), pričom obaja kandidujú v budúcoročných prezidentských voľbách.