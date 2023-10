Valtický zámok sa zaskvel v sérii o Márii Terézii, no bol aj parkoviskom traktorov.

Celé stáročia ho navštevovali kniežatá, biskupi i generáli, najťažšie chvíle ale zažil po druhej svetovej vojne. V jednom z jeho krídiel bola ženská väznica, v inom parkovisko traktorov, z jazdiarne sa stala sušiareň tabaku. Zámok Valtice na Morave, ktorý sa zjavil aj v seriáli o Márii Terézii, sa teraz opäť zaskvel vo svojej plnej kráse. Okrem viacerých prehliadkových trás a výstav ale ponúka aj milé oživenie.

Na jeho prízemí je salón vín, ktorý spestruje expozícia vývrtiek českých hercov, spevákov aj politikov. Uvidíte, čím si fľašku vínka otvára Bolek Polívka, Ewa Farna, či Miroslav Donutil. „Niektorí sa ku kultúre vína často museli prepiť. To neboj môj prípad. Iní, ktorí víno poznali, sa postarali, by ma poučili aký to nápoj vlastne je,“ povedal herec v jednom zo svojich rozhovorov.