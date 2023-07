Vášnivé bozky dávala priateľke aj v preplnenom hľadisku.

Anglická modelka a herečka Cara Delevingne (30) si s priateľkou, speváčkou Leah Mason alias Minke (31) užili Wimbledon po svojom. Popri sledovaní tenisového zápasu sa od seba nemohli odtrhnúť a bozkami a jazykmi si prejavovali lásku.

Dvojica randí vyše roka. Podľa Cary pri nej Minke stále v temných chvíľach. Vlani totiž modelku nafotili v zúboženom stave. V marci magazínu Vogue otvorene priznala, že to bol pre ňu budíček a podstúpila odvykaciu liečbu. Minke jej tak do života vstúpila v pravý čas. Spoznali sa ešte ako deti na internátnej škole Bedales v anglickom Hampshire. No nezostali v kontakte. Opäť sa im skrížili cesty o 12 rokov neskôr na koncerte Alanis Morissette a ich puto sa začalo prehlbovať.

„Je to typ človeka, ktorý má hranice, a prišlo k bodu, keď ich už so mnou dlhšie nechcela mať, bolo to prestrojené požehnanie,“ hovorí Cara. „Je to prvýkrát, čo mám pocit, že som vo vzťahu a nesnažím sa niekoho zachrániť.“