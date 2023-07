Pred verejnosťou sa Jennifer Lopez a Ben Affleck prezentujú ako párik snov. Speváčka však teraz manželovi poriadne podkopala nohy.

Keď sa v nejakej reklame objaví celebrita, ihneď to zvyšuje záujem o produkt. Firmy sa ich preto snažia presvedčiť závratnými sumami, ktoré im ponúknu za spoluprácu. Vtedy idú zábrany a zásady bokom a často sa nechajú presvedčiť aj na projekty, ktoré vyvolávajú kontroverziu.

Krok mimo teraz urobila speváčka Jennifer Lopez. Tá sa dokonca nechala prehovoriť na výrobu vlastnej série alkoholu, ktorému robí intenzívnu kampaň aj prostredníctvom sociálnych sietí. Na jej nápade by nebolo nič nezvyčajné, keby tento projekt výrazne nezasiahol do jej súkromia. Nie je to totiž tak dávno, kedy sa Ben Affleck liečil zo závislosti na alkohole. Namiesto podpory od svojej manželky ho opäť zbytočne provokuje a nie je mu v tomto smere najlepšou oporou.

Jennifer natočila aj video na podporu predaja. V ňom vysvetľovala, že budú mať doma návštevu a keďže už nemá žiadnu fľašu, išla na nákup do obchodu. Fanúšikovia boli jej správaním pobúrení. Ihneď ju zasypali negatívnymi komentármi a kritizovali, ako to mohla Benovi urobiť. Pre abstinujúcich alkoholikov je dôležité, aby sa vyhli takémuto prostrediu, kde ostatní popíjajú, aby sa v nich opäť nespustila chuť na drinky.

„Myslím, že je veľmi nechutné mať vlastnú značku alkoholu a predávať ju, keď sa tvoj manžel zotavuje zo závislosti. Mnoho ľudí toto trápenie nechápe. Možno by ti pomohla pochopiť ho účasť na skupinovom stretnutí, kde sa dozvieš, ako by si ho mala podporiť a pochopiť aj svoje vlastné hranice. Si úžasná žena, ale mnohí nechápu, že závislosť je choroba ako rakovina, ktorá zabíja ľudí a mnohí závislí budú mať problém vyjadriť svoje potreby a túžby. Miluješ Bena z celého srdca, ale propagácia alkoholu nie je zdravý spôsob, ako ho podporiť,“ v jednom z komentárov speváčke odkázala fanúšička.

Lopez nepochodila ani s ospravedlnením, že pije len príležitostne a najmä zodpovedne. Viacerí ľudia ju kritizovali, že vo svojej situácií nie je odkázaná na takéto zárobky. Keďže je už zabezpečená do konca života, mala by podľa nich brať viac ohľadu na Bena a ukončiť spoluprácu s liehovarom.