Tenisový turnaj vo Wimbledone má nečakaných víťazov. Nenasadená Češka a mladý talent zo Španielska si za výhrou na prestížnom turnaji prešli tŕnistou cestou.

Markéta Vondroušová spôsobila v Londýne malý zázrak. Ako prvá nenasadená hráčka získala jednu z najcennejších tenisových trofejí. Ešte minulý rok sa pritom na Wimbledon pozerala len ako diváčka. V apríli ju zastavilo zranenie zápästia, ktoré si doliečila až v októbri. Takmer ju to mohlo stáť kariéru, no česká športovkyňa na sebe tvrdo zapracovala a po tak vážnych problémoch sa za veľmi krátky čas dostala do vynikajúcej formy, vďaka ktorej si z tohto Grand Slamu odniesla cenné víťazstvo.

Najkrajší moment finálového zápasu

Vo finále mala v hľadisku cennú podporu. Medzi divákmi sedela aj jej sestra, ktorá posledné loptičky v zápase prežívala ešte intenzívnejšie ako samotná Markéta. Po úspešnom potvrdení mečbalu prišla za ňou do hľadiska a neubránila sa slzám. Do Londýna za ňou pricestoval aj manžel Štepán, ktorý je pre ňu počas celej kariéry veľkou oporou. Spoznali sa v jej pätnástich a nebyť nepríjemného zranenia, aj on by sa stal profesionálnym tenistom.

Milióny za zrušenie zmluvy

Vondroušovej partner ju podržal aj v jednej z najťažších chvíľ v jej živote. Ešte v tínedžerskom veku podpísala Markéta zmluvu na desať rokov s manažérom Vladimírom Houdkom. Ten sa snažil z mladej tenistky vyťažiť maximum peňazí. Nútil ju preto chodiť na čo najvyšší počet turnajov, kvôli čomu riskovala zranenie z únavy.

V devätnástich rokoch sa rozhodla túto spoluprácu predčasne ukončiť. Vtedy Houdek ukázal svoju druhú tvár a za zrušenie zmluvy od nej požadoval 9 miliónov českých korún. Pre začínajúcu tenistku to bola nakoniec ešte väčšia motivácia na víťazstvá. Z viacerých turnajov si spolu s prvenstvom odniesla aj štedré finančné výhry, svojho bývalého manažéra vyplatila a ukončila tak peklo, ktoré jej urobil zo života.

Alcaraz nemal inú možnosť ako hrať tenis

Rovnako veľkou hviezdou Wimbledonu sa stal aj len 20-ročný Carlos Alcaraz, ktorý sa stal od čias jeho veľkého idola Rafaela Nadala prvým mladíkom, ktorý získal túto cennú trofej. Nemožno sa preto čudovať, že mu predpovedajú minimálne rovnako úspešnú kariéru ako jeho slávnemu rodákovi. Na svojom konte má už niekoľko cenných víťazstiev a na jeseň minulého roka sa stal vôbec najmladšou tenisovou jedničkou v histórii.

Nadnesene povedané, Španiel nemal od detstva inú možnosť ako sa venovať tomuto športu. Na tenisových dvorcoch hviezdil v rámci turnajov v jeho rodnej krajine aj Alcarazov dedko. Keď mal jeho vnuk tri roky, kúpil mu prvú raketu a odvtedy bol jeho osud spečatený. Carlos vyrastal v malom mestečku, kde sa sústredil iba na svoju kariéru a zrejme i to dopomohlo k tak skorým fantastickým výsledkom.

Tenis uprednostnil aj na úkor vzťahu

Víťazstvá v Grand Slamoch a post svetovej jedničky však nedostal zadarmo. Carlos Alcazar na začiatku roka v rozhovore pre časopis Vogue priznal, že kvôli svojmu milovanému športu musel obetovať súkromný život. Preto nepomýšľa ani na žiadny vzťah, keďže len málokto by mu dokázal tolerovať, že takmer vôbec nie je doma a za tenisom neustále cestuje niekde po svete. Podľa informácií španielskych médií sa mu však už údajne pošťastilo aj v tomto smere. Carlosa totiž spájajú s priateľkou Mariou, s ktorou sa vraj spoznali práve prostredníctvom tenisu.