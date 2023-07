Americká herečka sa snažila utajiť krízu v manželstve. Po tom, ako ju nachytali fotografi, sa jej to už však nepodarí.

V Hollywoode sa už dlhší čas klebetí o rozvode Tori Spelling. Dohady o rozpade ich vzťahu nepriamo potvrdil aj jej manžel Dean McDermott. V júni napísal na sociálne siete príspevok, v ktorom po osemnástich rokoch spolunažívania oznámil ich rozchod. Po pár hodinách ho však vymazal a naoko to vyzeralo, že obaja i kvôli deťom pracujú na záchrane ich rodiny.

Najnovšie fotografie však herečku zachytávajú v nelichotivej situácii. Tori totiž na nich vychádza domácky oblečená spolu so všetkými deťmi z motela v Los Angeles. Spelling je viditeľne schudnutá, pôsobí skleslo a unavene. Dokonca nebýva ani na žiadnom prepychovom mieste. Podľa zistení amerických novinárov tam stojí jedna noc len približne sto dolárov.

Z prepychu, na aký bola zvyknutá od detstva, je to tak pre ňu poriadne krutý pád. Navyše po novom odhalení sa jej už ťažko hľadajú aj argumenty na to, že sa medzi ňou a Deanom nič nedeje. Tori pritom pri svojom manželovi vždy pevne stála a i keď niekedy zažívali ťažké chvíľky, bojovala za záchranu ich vzťahu. Zdá sa, že teraz sú ich problémy naozaj vážne a cesta do starých koľají už bude zrejme nadobro zničená.

Spelling už tento rok určité obdobie bývala v hoteli. Odborníci im vtedy našli plesne v ich rodinnom sídle v hodnote 165 miliónov dolárov, ktoré zdedila po svojich rodičoch. Keďže boli nebezpečné pre ich zdravie, museli ho kompletne dezinfikovať. Preto sa v máji rodina na pár týždňov odsťahovala, ale bývali na podstatne lepšom mieste ako v súčasnosti. Navyše teraz im ani nerobí spoločnosť Torin manžel a z domu odišla len ona s deťmi. Po toľkých rokoch vzťahu to pre ňu isto nie je príjemná situácia a musí sa cítiť trochu ponížene.