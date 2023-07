Na jeden dúšok.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (45) čelí kritike pre nezodpovednosť a „toxickú maskulinitu“, keď exol fľašu piva povzbudený testosterónovým burácaním ragbistov. Milovník športu Macron si na parížskom štadióne Stade de France nenechal ujsť finále ragby ligy. Po zápase prišiel víťazom z Toulouse pogratulovať do šatne a v nej sa to zvrhlo. Prezidentovi podali do ruky fľašu zlatistého moku a vyzývali ho, aby ju vypil do dna. Macron sa nenechal zahanbiť a povzbudený natešeným tlieskaním hráčov a trénerov prevrátil do seba obsah fľaše za 17 sekúnd, akoby bol na nejakej študentskej párty. Prázdnu fľašu potom víťazoslávne buchol na pult. Hrdý, že prešiel rituálom.

Dôsledky sa dostavili takmer okamžite, video totiž bleskovo obletelo internety. „Toxická maskulinita v predvedení politika na jednom zábere,“ napísala na Twitteri poslankyňa strany Zelených Sandrine Rousseauová. „Prezident, ktorý sa teší spolu s 23 hráčmi a podieľa sa na ich tradíciách. To je všetko,“ myslí si Jean-René Cazeneuve, poslanec Macronovej centristickej strany Obnova.

Vodu káže, víno pije

Znalým francúzskych pomerov neuniklo, že Macron siahol po značke piva Corona, ktorú obľuboval zosnulý pravicový prezident Jacques Chirac. Nadbieha tým pravici alebo chce ukázať, že je mužom z ľudu? V marci, keď občania vo veľkom protestovali proti sociálnej reforme, ktorá zvýšila vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, Macrona natočili pri pive v hlavnom meste Konga Kinshasa a obvinili, že je odtrhnutý od starostí bežných Francúzov. Podľa Guardianu sa však väčšina kritiky sústredila na Macronov nedôsledný postoj k alkoholu. Hlava štátu je totiž hrdý „vínkar“. Svojho času dokonca povedal, že si dopraje pohár na obed aj na večeru. Zjavne aj pod vplyvom vinárskej a alkoholovej lobby blokoval pokusy orgánov verejného zdravotníctva o zavedenie „suchého januára“.

Denník Libération zasa nezabudol pripomenúť, že v roku 2018 Macron v rozhovore pre miestne noviny povedal, že skôr než víno je problémom, „keď sa mladí ľudia snažia rýchlo opiť pivom a tvrdým alkoholom“. Teraz sa mu to vrátilo ako bumerang. „Prezident má zodpovednosť ako vzor, pokiaľ ide o príklad zdravého správania. V tomto prípade spája šport, večierky a konzumáciu alkoholu v kontexte mužného tlaku rovesníkov, kde každý priveľa pije,“ povedal stanici BFM TV Bernard Basset z neziskovej organizácie Association Addictions France. „Je to nevhodné,“ myslí si lekár a špecialista na závislosti William Lowenstein. „Môžete to robiť, ale nie pred kamerami.“