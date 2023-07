Gymnázium pre nadané deti už začali po ničivom požiari opravovať. Vyšlo najavo, že Benjamín (†18), ktorý ho podpálil, nebol pri čine triezvy.

Neprešlo ani dvadsaťštyri hodín od odovzdania vysvedčení a gymnázium pre mimoriadne nadané deti na Skalickej ceste v Bratislave zachvátili plamene. V prvú júlovú sobotu boli v skorých ranných hodinách na miesto požiaru privolaní hasiči. Po zlikvidovaní ohňa našli v priestoroch školy nehybne ležať zhorené telo muža. Ako sa rýchlo ukázalo, išlo práve o podpaľača, študenta školy. Postupne na povrch vychádzajú detaily, ktoré naznačujú, čo mohlo spôsobiť skrat v hlave nešťastného chlapca.

Bol v tom alkohol

Benjamín (†18) bol bezproblémový žiak, navštevoval predposledný ročník gymnázia. Na vysvedčení mal samé jednotky, a preto o nejakom vybíjaní zlosti pre zlé známky nemôže byť reč. O to viac šokuje jeho správanie v posledných momentoch života. Ešte pred tým, ako sa vybral k škole, podpálil autá v požičovni, kde brigádoval. Odtiaľ sa skútrom presunul do gymnázia. Po rebríku sa dostal cez okno do zborovne a začal vyčíňať vnútri budovy. Pomocou benzínu podpálil triedy aj chodbu na prvom poschodí. Pritom sám prišiel o život.



Do tla vyhorela zborovňa aj serverovňa vrátane počítačových systémov. Na mieste zostala po ničivom ohni spúšť. „Je to tragická a pre nás nepochopiteľná udalosť, ktorá otriasla nami všetkými – pedagógmi, žiakmi aj rodičmi,“ vyjadrila sa riaditeľka Jolana Laznibatová bezprostredne po tragédii.



Okolnosti vzniku a priebehu požiaru sú predmetom vyšetrovania a motív je stále záhadou. Už sa však vie, že študent v osudný deň nekonal s čistou hlavou. Pred založením ohňa si Benjamín vypil, v budove gymnázia údajne našli okrem kanistrov s benzínom fľašku borovičky. „Na základe testov DNA došlo k stotožneniu osoby nájdenej v zhorenej administratívnej časti školy. Súčasne je možné uviesť, že tejto osobe bol zistený alkohol v krvi viac ako 1,2 promile,“ informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chylo.



Čoraz pravdepodobnejšie sa javí verzia, že mladý muž neplánoval samovraždu, ale vzhľadom na to, že bol „pod parou“, mohlo ísť o nešťastnú nehodu. Podľa informácií týždenníka PLUS 7 DNÍ Benjamín dlhšie obdobie trpel psychickými problémami.

Prsty od popola

Medzitým bratislavská župa, ktorá je vlastníkom budovy, začala s obnovou školy. Odborník už stihol odobriť statiku stavby. „Aktuálne je zhorenisko vyčistené, ďalším krokom sú elektrikári, ktorí budú zisťovať rozsah škôd na elektrine a rozvodoch,“ uviedla hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman. Doplnila, že potom už nič nebude brániť začiatku rekonštrukcie. „Priestory je potrebné nanovo vymaľovať, urobiť omietky, podlahy, prípadne aj vymeniť okná.“



Celkové škody ešte samosprávny kraj vyčíslené nemá, pôjde však o státisíce. Všetky práce zatiaľ financuje z vlastnej kasy, finančnú pomoc mu však už prisľúbil rezort školstva. Cieľom je stihnúť opätovne otvoriť školu začiatkom septembra. Gymnázium sa rozhodli podporiť aj rodičia žiakov a absolventi, ktorí vyhlásili verejnú zbierku na doplnenie vybavenia vzdelávacej inštitúcie. Za desať dní sa im podarilo získať vyše 40-tisíc eur.



V zničenej zborovni učitelia prišli takmer o celú agendu žiakov. Namiesto užívania dovolenky teraz chodia v rámci svojho voľného času pomáhať do vyhorenej školy a zachraňujú, čo sa dá. „Aj ja som chcela mať prázdniny, ale nemôžem. Vystrihujem nepoškodené časti z obhorených kníh, snažím sa aspoň niečo uchovať. Celé ruky mám od popola,“ hovorí nám členka pedagogického zboru. „Je mi z toho do plaču, o toľko veľa vecí sme prišli – učebné materiály, práce žiakov, knihy, ale aj veci s emočnou hodnotou. To nepochopí nikto, kto to nezažil.“



Verí však, že všetko, čo robia, bude mať zmysel a gymnázium sa podarí otvoriť na začiatku školského roka. Benjamína poznala ako vzorného študenta a z tragédie sa len ťažko spamätáva. „Ruku do ohňa by som za neho dala. Milý chlapec, šikovný, dobre sa učil. Nerozumiem, prečo to spravil, sama by som to chcela vedieť,“ priznáva učiteľka. Dodáva, že dúfa, že to polícia zistí, lebo teraz to podľa nej nespravodlivo vrhá zlé svetlo aj na ostatné nadané deti. A tie si z toho odnášajú traumu.

Nešťastní chlapci

O to viac, že pre gymnázium je to už druhá tragická udalosť v priebehu posledných deviatich mesiacov. V októbri minulého roka jeho študent Lukáš Krajčík (†19) zastrelil na Zámockej ulici v LGBTI podniku dvojicu mladíkov pre ich sexuálnu orientáciu. Dvaja útočníci z gymnázia dokonca boli kamaráti – spoločne trávili voľný čas, obaja trénovali karate.



Podľa psychologičky Marty Zaťkovej nadané deti omnoho citlivejšie vnímajú celospoločenské či polarizujúce témy, ktoré ich bežní rovesníci neregistrujú. Nechce paušalizovať, no podľa nej môžu mať väčší potenciál všímať si problémy, ktoré iné deti nevnímajú ako veľmi pálčivé a dôležité. To, že Benjamín a Lukáš chodili do rovnakej školy, nemusí hrať rolu, podstatnejšia je ich osobnostná predispozícia. „Tí dvaja mladíci to urobili ako poslednú bodku, obaja boli z môjho pohľadu nešťastní, nežilo im sa dobre. Lebo človek, ktorému sa žije dobre, takýto krok nespácha,“ domnieva sa.



Smútočná rozlúčka s Benjamínom bola minulý týždeň vo štvrtok v dome smútku na Martinskom cintoríne v Bratislave. Obrad sa konal v tichosti, len v úzkom kruhu najbližšej rodiny. Spolužiaci z gymnázia z pochopiteľných dôvodov neprišli.

