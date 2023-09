Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pri príležitosti 175. výročia železníc na Slovensku vypraví špeciálny vozeň s výstavou malieb.

Výstava bude pozostávať z desiatich obrazov z dielne slovenského výtvarníka Luka Brase umiestnených v spoločenskom vozni, ako aj dizajnového polepu vozňa, ktorý stvárňuje motívy výročia príchodu prvého parného vlaku na územie Slovenska. Spoločenský vozeň bude zároveň plniť funkciu bistro vozňa. V pondelok o tom informoval generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň.

Cestujúci budú môcť využiť pojazdnú kaviareň s výstavou obrazov v rýchlikoch Tatran, na trase medzi Bratislavou a Košicami, a to od 4. do 17. septembra. "Sme priamou súčasťou zlúčenia ekologického cestovania spolu s kultúrnym zážitkom. Preto sme ani na chvíľu neváhali a Lukovi umožnili predviesť svoje diela na najfrekventovanejšej linke z Bratislavy do Košíc a späť počas 13 dní," uviedol Koreň.

Výtvarník uviedol, že vytvoriť umelecké dielo z vagóna patrilo medzi jeho sny, keďže často cestuje medzi Bratislavou a ateliérom v Dolnom Kubíne. Dodal, že pri použití aplikácie IlluStory, ktorú si budú môcť cestujúci stiahnuť priamo pri vozni prostredníctvom QR kódu, umelecké diela "ožijú". "Aplikácia oživuje umelecké diela v rozšírenej realite a ukazuje tak ich skryté príbehy," dodal Brase.

Luka Brase sa narodil v roku 1983 v Dolnom Kubíne. Študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Absolvoval 33 samostatných výstav v Nórsku, Belgicku, Holandsku, Rakúsku, Nemecku, Írsku, na Slovensku, vo Veľkej Británii, Maďarsku, Švajčiarsku, Iráne, Českej republike, USA, či Číne. V roku 2012 boli jeho diela zaradené do viedenskej aukcie v Bank Austria Kunstforum, spoločne s osobnosťami ako Andy Warhol, Marc Chagall a Christo.