Zaujíma voličov, odkiaľ majú strany peniaze na predvolebnú kampaň?

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko si pred niekoľkými dňami posvietila na transparentnosť kampaní jednotlivých strán pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami.

Riadili sa podľa viacerých kritérií. „Zamerali sme sa predovšetkým na informácie z transparentných účtov, webov a sociálnych sietí strán, kládli sme im však aj podrobnejšie otázky o predkampani, darcoch či veriteľoch a testovali ochotu volebných lídrov vyplniť rozšírené majetkové priznanie," píše TIS na svojej stránke.

Ich bádanie ukázalo priepastné rozdiely medzi jednotlivými subjektmi. Podľa hodnotenia TIS majú najtransparentnejšie kampane strany Progresívne Slovensko (95,7 %), Saska (84,8 %) a KDH (71,4 %.) Na opačnom konci rebríčka sa umiestnili Hlas (47,7 %), Koalícia OĽaNO a priatelia (46,8 %) a poslednú priečku obsadil Smer so ziskom iba 25,8 percenta.

Hodnotenie transparentnosti kampaní podľa TIS. Zdroj: facebook.com/transparencysk

Do akej miery to však prekáža voličom, zaujíma ich to vôbec? Mimovládka si dala na túto tému vypracovať reprezentatívny prieskum, ktorý zabezpečila agentúra Ipsos. Oslovila vzorku 1 003 respondentov starších ako 18 rokov v prvej polovici augusta. Výsledky ukázali, že je veľký rozdiel vo vnímaní tejto témy medzi sympatizantami jednotlivých strán.

Z odpovedí respondentov vyplýva, že netransparentný alebo nehodnoverný spôsob financovania kampane by bol veľkou prekážkou pre voľbu takejto strany pre takmer 46 % voličov. „Tí si podľa odpovedí jasne uvedomujú riziká v podobe možného koristníckeho prístupu k verejným zdrojom po voľbách, alebo skrytých záujmov zo strany oligarchov či zahraničných aktérov," vysvetľuje TIS. Ďalších 44 % percent opýtaných uviedlo, že pri ich rozhodovaní je téma transparentnej kampane nepodstatná.

Výsledky prieskumu medzi potenciálnymi voličmi. Zdroj: facebook.com/transparencysk

Čo sa týka dôležitosti témy pre voliča konkrétnej strany, nejasné financovanie kampane by predstavovalo problém v prípade strán s prozápadnou politickou orientáciou. K tým patria PS, SaS, KDH či Demokrati, pri ktorých „by problémy s nejasným financovaním a netransparentným vykazovaním peňazí predstavovali vážnu prekážku pre vyše 60 % ich voličov". TIS poukázala, že napríklad pri Republike by to znamenalo problém pre tretinu ich voličov a v prípade Smeru iba pre štvrtinu sympatizantov. „Postoje voličov tak do veľkej miery korešpondujú aj s výsledkami strán v našom hodnotení transparentnosti kampaní," zhodnotila Transparency.