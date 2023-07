Ako dopadlo hodnotenie predvolebných bilbordov?

Kam sa pohnete, všade na vás pozerajú lídri politických strán, ktorí vám sľubujú ružovú budúcnosť. Bratislavu počas letnej kampane pred jesennými parlamentnými voľbami zaplavili bilbordy kandidujúcich strán. Ako sa im vydarili? Opýtali sme sa odborníka na reklamu Róberta Slováka, bývalého prezidenta Art Directors Clubu a Klubu reklamných agentúr Slovenska, člena Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu a autora knihy Viac ako reklama.

Mikuláš Dzurinda (Modrí, Most-Híd)

Billboard politickej strany MODRÍ s Mikulášom Dzurindom v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

"Strategicky je to dobrý krok, hovoriť o Dzurindovi ako vhodnom lídrovi do ťažkých časov. Historici (a možno aj časť verejnosti) si pamätajú, čo dokázal v boji proti Mečiarovi. Otázne je však, či to osloví aj súčasných voličov. Vizuálne je to urobené čisto a jednoducho - akurát je to nuda," hovorí Slovák.

László Sólymos (Modrí, Most-Híd)

Billboard politickej strany MOST HÍD s Lászlóm Sólymosom v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Slováka veľmi nezaujal ani exminister životného prostredia. "Podobne nudné ako Dzurinda, len pri Sólymosovi sa ani nemohli oprieť o predchádzajúcu skúsenosť ako pri šéfovi Modrých."