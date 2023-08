Známa nezisková organizácia známe politické tváre nešetrila.

Stav verejných financií sa zlepšil a zanechali sme ho v dobrom stave. Aspoň tak to tlmočili viacerí predstavitelia posledných slovenských vlád pod vedením Igora Matoviča a neskôr Eduarda Hegera. Pohľad na ekonomické ukazovatele z prvej polovice roka 2023 však naznačuje niečo iné, obávajú sa analytici z Dát bez bez pátosu. Táto nezávislá občianska iniciatíva združuje odborníkov z oblasti dátovej analýzy, krízového manažmentu a grafickej interpretácie dát. Ich cieľom je ,,prinášať všetkým ľuďom spoľahlivé a zrozumiteľné informácie a ilustrovať ich na jednoduchých príkladoch zo života, ktoré vie pochopiť naozaj každý". Z bačovania štátu sú však v rozpakoch.

Žiadne zlepšenie nevidia

Zverejnenú analýzu podporili aj grafmi z Eurostatu, čo je štatistický úrad Európskej únie. Čo z nich vyplýva? V prvom štvrťroku 2023 narástol dlh Slovenska voči HDP. Počas prvých troch mesiacov síce HDP (menovateľ) rástol o ,,drobné desatinky" percenta, ale aj tu ide v porovnaní s inými krajinami Európskej Únie o slabé čísla. Došlo aj k rastu hrubého dlhu (čitateľ). Pri deficitnom hospodárení verejnej správy (rast čistého dlhu) Slovensko opäť siahlo k pôžičkám a vydávaniu dlhopisov, čím hrubý dlh opäť narástol. Odborníci tak vyvrátili tvrdenia o dobrom a zlepšenom stave verejných financií, ktoré podľa nich intenzívne šíril najmä bývalý štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Grafy ukazujú neutešenú ekonomickú situáciu na Slovensku. Zdroj: facebook.com/databezpatosu

Pomer dlhu k HDP narástol. ,,Tak 4. štvrťrok 2022, ako aj 1. štvrťrok 2023 ale ukazujú zhoršujúce sa trendy, vysoké a rastúce deficity verejnej správy a zlepšenie stavu by bolo pri opačnom znamienku zmeny dlhu k HDP. Pokles by bol fajn. Ale Slovensko zaznamenalo rast dlhu a tým sa aj bývalá vláda s ministerstvom financií lúčila," konštatujú analytici, podľa ktorých ,,odchádzajúcej vláde Eurostat nastavil zrkadlo a vidno nepekný obraz".

Obrat v budúcnosti mohli naznačiť aj údaje o zamestnanosti obyvateľstva, ,,veľmi zle" však v očiach expertov dopadol aj tento parameter. V prvom štvrťroku 2023 zamestnanosť klesla, čo neveští nič dobré pre vývoj HDP, odvodov a ekonomiku všeobecne. Poukazujú aj na rast počtu štátnych zamestnancov, ktorým rastie mzda vyšším tempom ako pracovníkom zo súkromného sektora. Nepekne sa javí odhadovaný rast hrubého dlhu o takmer 3 miliardy eur v druhom štvrťroku 2023. ,,To je ale aj dobrá správa - krajina je pred jesennými voľbami zásobená hotovosťou. Bolo to s nákladom (výnos do splatnosti) takmer 4%, ale pojmu “úrok” na Slovensku nerozumie polovica obyvateľstva, a tak je to (pre väčšinu voličov) irelevantná informácia," vysvetľujú.

Nedbali na varovanie z Únie

,,Marcelovi Klimekovi odkazujeme, že by sa mohol pozrieť a vysvetliť viac ako 23% medziročný rast bežných výdavkov v štátnom rozpočte za 7 mesiacov. Je jasné, že nová vláda s ich rastom má “máločo”, lebo je to dedičstvo starej vlády a aj výkonov parlamentu za starej vlády," myslia si Dáta. Odborníci sa obávajú, že " ´šupy-bomby´ z ich nápadov z konca parlamentovania" uvidíme až v druhej polovici roka a ich dopad Slováci pocítia aj počas ďalších troch rokov.

Bývalý štátny tajomník Ministerstva financií Marcel Klimek. Zdroj: Pavel Neubauer

Analytici zdôrazňujú, že krajinu treba pripraviť na razantné zníženie výdavkov a ,,znižovať ich treba začať včera". Ako chybu spomínajú aj pripomienky zo strany EÚ k rozpočtu na rok 2023, ktoré slovenskí politici vraj brali na ľahkú váhu. Únia odporúčala lepšie vyberať dane (pre veľa únikov) a menej míňať. Odporúčania ,,nebrali ani matovičovci, ani hegerovci, a ani klimekovci vážne, atómovkovali a prasiatko rozbili. Rozprávať o lego kockách a že budúca vláda si bude môcť vyberať a vybrať z alternatív riešení je krivé a neúprimné," dodávajú experti z Dát bez pátosu.