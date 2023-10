Aj týmto sme žili uplynulý týždeň.

Biela noc

Nielen voľbami žili v noci na prelome septembra a októbra obyvatelia hlavného mesta. Ulice Bratislavy sa totiž stali aj dejiskom festivalu súčasného umenia Biela noc, vďaka ktorému sa zmenili na živú galériu plnú monumentálnych objektov, interaktívnych inštalácií a živého umenia z dielne autorov zo siedmich európskych krajín. Organizátori pripravili pre záujemcov takmer päťdesiatku zastávok, ktoré rozdelili medzi historické centrum hlavného mesta a dunajské nábrežie. Umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková priblížila, že zatiaľ čo vlani stavili na digitálnosť, tento rok mali chuť pracovať skôr s ,fyzickosťou‘. Výrazne bola zastúpená téma ekológie a klimatickej krízy, ale aj tolerancia medzi ľuďmi a s tým spojená vojna na Ukrajine. Atmosféru Bielej noci si budú môcť vychutnať aj obyvatelia a návštevníci Košíc, a to už najbližší víkend.

Biela noc. Ulice Bratislavy sa zmenili na živú galériu plnú monumentálnych objektov, interaktívnych inštalácií a živého umenia z dielne autorov zo siedmich európskych krajín. Zdroj: TASR

Cirkus

Netradičný problém vyrobil v uplynulých dňoch vrásky na čele vedeniu Fakultnej nemocnice v Trnave, ktoré sa kompetentným posťažovalo na cirkus. Na naozajstný cirkus, ktorý si šapitó rozložil na susednom pozemku patriacom súkromnej firme. Hovorca zdravotníckeho zariadenia Matej Martovič v tejto súvislosti upozornil, že takáto prevádzka umiestnená v blízkosti pacienta je neetická. Poukázal pritom na možný zápach zo zvierat, zvýšenú hlučnosť či zhoršenie dopravnej a parkovacej situácie. Martovič však jedným dychom dodal, že sťažnosti podávané nemocnicou boli márne. Všetky oslovené orgány štátnej správy i samosprávy totiž odkázali, že nemajú v kompetencii zákaz prevádzky cirkusu na pozemkoch v súkromnom vlastníctve.

Fakultná nemocnica v Trnave sa kompetentným posťažovala na cirkus. Neuspela. Zdroj: TASR

Streľba v Dúbravke

Jedného mŕtveho a štyroch zranených vrátane policajta si vyžiadal incident, ktorý sa stal v noci z 27. na 28. septembra v bratislavskej Dúbravke. Na Fedákovej ulici došlo k streľbe a k výbuchu v jednom z bytov. Viaceré policajné hliadky tam boli vyslané na základe niekoľkých telefonických oznámení od občanov, ktorí tvrdili, že z okna niekto strieľa na okoloidúcich. Polícia neskôr zistila, že útočník mal čistý register trestov a legálne držal päť zbraní. V minulosti s ním riešila iba priestupok v súvislosti s používaním pyrotechniky. Streľbu označila za skratové konanie páchateľa, ktorý podľahol zraneniam po zásahu policajta. Ako vysvitlo, príslušník, ktorý útočníkovi zabránil v ďalšom vyčíňaní, pôsobil v zbore niečo vyše dvoch mesiacov. Sám pri zásahu utrpel strelné poranenie. Aktuálne však spolu s kolegami, ktorí prišli na miesto činu, čelí vyšetrovaniu. Polícia totiž okrem iného začala stíhanie vo veci trestného činu zabitia, a to v súvislosti so služobným zákrokom, pri ktorom došlo k usmrteniu páchateľa.

Mŕtveho útočníka a štyroch zranených vrátane policajta si vyžiadal incident v bratislavskej Dúbravke. Policajné hliadky tam boli vyslané na základe niekoľkých telefonických oznámení od občanov, ktorí tvrdili, že z okna niekto strieľa na okoloidúcich. Zdroj: Karol Farkaš

Pozor, pes za volantom!

Bol to ako záber z jednej z tých amerických komédií, ktoré divákov zabávajú absolútne absurdnými dejovými líniami. Napríklad keď policajná hliadka zastaví vozidlo, z ktorého po otvorení okienka na strane vodiča vystrčí hlavu pes. Aj slovenským policajtom sa naskytol obrázok, ktorého skúmanie si úplne určite nenechala ujsť hádam ani celá príslušná jednotka. Kamerový záznam zhotovený v obci Šterusy v okrese Piešťany totiž zachytil vozidlo, ktoré prekročilo povolenú rýchlosť a navyše, za volantom sa nachádzal pes. Úplne vážne, bez žartov! Aj samotní príslušníci to uviedli na sociálnej sieti: „Senickí policajti neverili vlastným očiam! Na policajnom radare sa namiesto fotky vodiča do kamery krásne usmieval hnedý poľovnícky pes, ktorý poslušne sedel za volantom škodovky...“ Vzniknutú situáciu vraj 31-ročný vodič vysvetľoval tým, že pes mu úplne nečakane sám preskočil na kolená. Policajti tomu nie celkom uverili a jeho pánovi uložili blokovú pokutu. Za prekročenie povolenej rýchlosti. Psiu príhodu vyriešili vľúdnym slovom a vysvetlením, že takto to veru nejde. Pes za volant jednoducho nepatrí!