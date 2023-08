Potrebné je podľa neho urobiť viac v oblasti procesu výučby.

Motiváciou študentov odísť do zahraničia nie je len to, že nevidia perspektívu. Poukázal na to predseda vlády SR Ľudovít Ódor po utorkovom stretnutí so zástupcami Aliancie stredoškolákov. Dodal, že sú často demotivovaní už na stredných školách. Potrebné je podľa neho urobiť viac v oblasti procesu výučby.

Ozrejmil, že súčasná vláda sa intenzívne venuje aj tomu, aby sa rozprávala s mladými ľuďmi. "Aby sme hovorili o tom, ako talent, ktorý máme, sme vedeli udržať, ako im ponúknuť nejakú perspektívu či aké problémy majú," dodal premiér.

Premiér podotkol, že v rámci štartovania pilotných projektov je potrebné sa zamerať konkrétne napríklad na kritické myslenie a finančnú gramotnosť. "Stredoškoláci potrebujú k praktickému životu kritické myslenie, lebo ďalší bod je na zozname náraz extrémizmu na stredných školách," doplnil.

Priblížil, že na stretnutí sa rozprávali aj o rozdieloch na školách v iných krajinách. "Čo by sa dalo zlepšiť aj z hľadiska politík štátu, aby sa tu jednak cítili lepšie, aby videli svetielko na konci tunela a aby tu chceli aj naďalej pôsobiť," ozrejmil s tým, že je za podnety vďačný.

Prezident Aliancie stredoškolákov Viliam Dominik Ďuraš priblížil, že premiérovi predstavili desatoro opatrení, ktoré považujú za akútne.