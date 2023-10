Neformálne rokovania viedlo aj PS, ktoré chcelo vytvoriť štvorkoalíciu s Hlasom, KDH a SaS.

Hlas-SD bude viesť ďalšie rokovania o zostavení vlády už iba so Smerom-SD a SNS. Poverenie má predseda víťaznej strany vo voľbách Smer-SD Robert Fico. Neformálne rokovania viedlo aj PS, ktoré chcelo vytvoriť štvorkoalíciu s Hlasom, KDH a SaS. TASR prináša súhrn udalostí v súvislosti s kreovaním novej vlády.

- Šéf Smeru-SD Robert Fico po utorkovom zasadnutí predsedníctva strany potvrdil, že s lídrami strán intenzívne rokujú. Strana podľa neho urobí všetko pre to, aby sa podarila koalícia Smer-SD, Hlas-SD a SNS. Fico nechcel komentovať, či Smer-SD "pustí" premiérske kreslo. Rokuje sa podľa neho o všetkých variantoch. Priblížil, že poverenie na zostavenie vlády má od prezidentky Zuzany Čaputovej približne do 16. októbra.

- Utorkové predsedníctvo Hlasu-SD jednomyseľne rozhodlo o tom, že strana bude viesť ďalšie rokovania iba so Smerom-SD a SNS. Predseda Hlasu Peter Pellegrini predpokladá, že prezidentka by mala mať výsledok do konca týždňa. Potvrdil, že v budúcej vláde by nemali sedieť dvaja expremiéri. SNS bude podľa neho riadnym členom koalície a bude mať postavenie zodpovedajúce volebnému výsledku. Trojkoalíciu považuje za praktickejšiu. Ak to však prestane medzi nimi fungovať, strana z vlády odíde. Deklaroval, že Hlas bude garantom členstva Európskej únie a NATO.

- SNS už cez víkend avizovala, že nepodporí vládu, ktorej súčasťou by boli strany SaS a PS. Akúkoľvek inú vládu chcela podporiť, aby sa vláda odborníkov skončila čo najskôr.

- Progresívne Slovensko vníma rozhodnutie Hlasu-SD viesť ďalšie rokovania o zostavení vlády iba so stranami Smer-SD a SNS kriticky, no rešpektuje ho. Odkazuje, že bude pre vznikajúcu koalíciu tvrdou opozíciou. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zdôraznil, že PS v posledných dňoch robilo všetko pre to, aby mohla vzniknúť vláda bez Smeru-SD a Fica. Odmietol, že by boli problémom nezhody medzi PS a KDH. Spolu s SaS boli podľa neho všetky strany pripravené zložiť štvorkoalíciu.

- Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič v reakcii vyhlásil, že založenie Hlasu-SD bol podvod na voličoch s cieľom dosiahnuť so Smerom-SD viac hlasov. Pellegrini sa podľa neho pridal k jedinému človeku, ktorý ho môže zachrániť pred "kriminálom".

- KDH odkázalo, že Pellegrini si vybral minulosť a hnutie to berie na vedomie. Jeho predseda Milan Majerský poznamenal, že rozhodnutie o budúcej vláde záviselo od strany Hlas-SD a ako sa ukázalo, tak ho so stranami Smer-SD a SNS okrem minulosti spája aj budúcnosť.

- Pellegriniho kritizovala aj SaS, podľa ktorej vymenil Slovensko za koalíciu temna a návrat do minulosti. SaS chce byť tvrdou opozíciou a vládu kontrolovať. Šéf SaS Richard Sulík skonštatoval, že Slovensko stojí pred otázkami, čo bude s právami menšín, spravodlivosťou a so zahraničným smerovaním krajiny.