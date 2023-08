FOTO Mareš so synmi čelia ťažkej výzve. Štyri dni driny, takmer to vzdali, slzy pred cieľom

Zatiaľ čo väčšina prominentných rodičov berie svoje deti na letné prázdniny k moru, Leoš Mareš pripravil pre svojich synov poriadne ťažkú výzvu.

Moderátor sa vybral so svojimi deťmi na výlet do Peru. Namiesto leňošenia na pláži im pripravil program, ktorý poriadne preverí ich výdrž a trpezlivosť. Leoš sa totiž so synmi Jakubom a Matějom vybral na legendárnu cestu Inkov, ktorá vedie od mesta Cusco až po Machu Picchu. Ako Mareš prezradil vo videách, ktoré mapujú celú cestu, chlapci boli zo všetkého zničení už v základnom tábore, z ktorého mali vyraziť na ich náročnú púť.

Leoš pre nich naplánoval riadne ťažkú skúšku mužnosti. Jakub a Matěj mali totiž pred sebou štvordňovú púť, ktorá vedie horským terénom. Prechádzali po trase, ktorú pred viac ako šesťsto rokmi vybudovali Inkovia. Väčšina z nej vedie po schodoch vytesaných do kameňa a po celý čas museli zdolávať veľké prevýšenie. Dokopy tak prešli 42 kilometrov, trikrát nocovali v stanoch v horách a v najvyššom bode sa dostali do výšky 4215 metrov.

Kríza, ktorá Matěja dohnala ku slzám

Všetci traja museli počas putovania načrieť na dno svojich síl. Matěj bol počas jedného z najstrmejších výstupov viditeľne veľmi vyčerpaný. Leoš ho povzbudzoval aspoň tým, že mu popisoval pokroky, ktoré urobili počas cesty.

V najťažšom momente mal Marešov mladší syn krízu len desať metrov pred táborom. „Už naozaj nemôžu. Do táboriska zostáva 10 metrov a Matěj sa rozplakal. Z únavy, vyčerpania a naraz z toho pocitu, že je na konci dnešnej cesty, že to zvládol a že nemusí ísť ďalej,“ moderátor popísal veľmi silný moment ich výletu.

Najťažšie momenty ukážu najväčšiu silu

Keď už bolo najhoršie a chlapci strácali motiváciu, zrazu zažil Mareš veľké prekvapenie. Starší syn počas prudkého stúpania začal robiť to, čomu sa za bežných okolností bráni. „Musel som ísť k Jakubovi bližšie, aby ste to sami počuli. Nikdy by som tomu neveril, ale keď už naozaj nemohol a tuto už naozaj nemohol, začal si spievať „Když nemůžeš, tak přidej“. Ty bláho, ono to snáď funguje,“ prekvapení moderátor pridal na sociálne siete video s odkazom na pieseň od skupiny Mirai, ktorá jeho staršieho syna motivovala k tomu, aby s ťažkými podmienkami bojoval ďalej.

Vytúžený oddych prišiel až na miestach, kde mali rozložené stany. No ani tam to však nebola taká vysnívaná pohoda, ako by čakali po dni ťažkej túry. Vo vysokej nadmorskej výške ich prekvapilo veľmi chladné počasie, kvôli ktorému bola noc naozaj ťažká.

Niektorí fanúšikovia sa preto Leoša pýtali, či dal chlapcom túto dovolenku za odmenu alebo za trest. I keď to možno na prvý pohľad vyzerá kruto, práve takéto zážitky dokážu rodiny ešte viac spojiť a Mareš tak pre svojich synov urobil viac, ako keby im kúpil dovolenku pri mori.