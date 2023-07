Vincent Navrátil sa vyfarbil. Brat Agáty Hanychovej sa verejne vysmieval cudzím ľuďom, čím znechutil vlastných fanúšikov.

Syn Veroniky Žilkovej a Marka Navrátila sa utrhol z reality a na sociálne siete vylial poriadnu dávku špiny. Navonok pôsobí ako sladký chlapec a idol mladých žien. V skutočnosti sa však ukázal ako vulgárny chlap, ktorý svojím správaním znechutil množstvo fanúšikov.

Predstaviteľ hlavnej postavy zo seriálu Svätý Max začal znenazdajky pridávať na Instagram divné storyčka. V nich fotil nič netušiacich ľudí na ulici a komentoval ich veľmi nepekným spôsobom. Často sa navážal do ich vzhľadu a adresoval im nepríjemné slová. „Milá deti, v tejto rozprávke to bude naopak. Červená čiapočka zje vlka,“ odštartoval sériu nelichotivých príspevkov fotkou, na ktorej bola neznáma korpulentná dáma na prechádzke so svojím vlčiakom.

Voziac sa v aute začal Vincent Navrátil pridávať čoraz viac takýchto príspevkov. Na ulici odfotil muža v pestrofarebnom tričku, ktorého nazval stelesnením lacného LSD, pána s väčším bruchom, ktorému odporučil, aby sa čo najskôr vrátil na kurt, lebo nemôžu dohrať Wimbledom alebo veľmi chudú ženu, ktorá mala zjavne problém so závislosťou.

Nechutné posmešky nahnevali viacerých fanúšikov českého herca. Preto mu čoskoro zasypali schránku pobúrenými reakciami. Ani to však Hanychovej brata v ničom nezastavilo a ešte aj v obrannej reakcii sa ďalej navážal do korpulentnej ženy so psom.

„Vy, čo mi hovoríte, že som to prehnal, máte pocit, že tá pani to neprehnala? Áno, neviem, čo sa jej v živote mohlo stať, ale to ju neoprávňuje, aby jedla psy. Je to len vtip. Naviac som si istý, že pani by sa tomu sama zasmiala. Tuční ľudia sú vraj veselí,“ neprestával urážať tých, ktorých takto nič netušiac podrobil verejnej šikane.

Keď už Vincentovi viditeľne dochádzali slová na obhajobu, tak sa snažil celú kauzu čo najskôr uzavrieť. Rýchlo sa to pokúsil zvaliť na srandu, čo mu však u fanúšikov vôbec neprešlo. „Nech si každý robí a vyzerá ako chce. Mne je to úplne jedno. Mám rád všetkých ľudí na svete, ale poďme sa vys*ať na prehnanú korektnosť. Humor je očista, nie špina,“ povedal na záver na svoju obranu, čím však vôbec neupokojil svojich priaznivcov a viacerí zostali po jeho útokoch veľmi sklamaní a znechutení.