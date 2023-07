Dcéra Dagmar Patrasovej a Felixa Slováčka otvorene prehovorila o svojom boji s úzkosťami, ktoré ju trápia už dlhší čas.

Anička Slováčková chcela nahrať len video o tom, ako sa hrá so svojím psom. Do zabávania sa so štvornohým miláčikom sa však pohrúžila natoľko, že si neuvedomila a kameru nechala bežať ďalej. Takto nechtiac sa jej podarilo zachytiť smutné zábery, ktoré nasledovali vzápätí. Na nich dostala nečakane jeden zo svojich návalov úzkosti, s ktorým sa snažila vysporiadať. Nervózne pohupovala kolenami, škriabala sa a snažila sa nejako upokojiť. Bolo na nej vidieť, ako ťažko zvláda ťarchu týchto emócií.

Napriek tomu sa tieto zábery Slováčková nakoniec rozhodla zverejniť na sociálnych sieťach. Svojim fanúšikom takto chcela ukázať, že jej život nie je iba o krásnych momentoch, ktoré im pravidelne ukazuje na šťastných fotografiách. Niekedy prichádza aj takéto trápenie, o ktorom je nutné taktiež hovoriť.

„Decká, posledný mesiac som k vám bola trošku neúprimná, ale možno som skôr potrebovala klamať sama sebe, že všetko zvládam. Chcela som sa natočiť ako s Jindrom robíme blbosti, keď som varila obed, ale potom som na ten telefón zabudla a on tak krásne autenticky zachytil jednu z tých insta unfriendly chvíľok. A mne vlastne keď som to potom videla, prišlo dobré, ukázať v záplave preslniečkovaných fotiek z dovoleniek, že realita leta môže byť i iná,“ napísala Anička, ktorá už aj v minulosti úprimne hovorila o tom, že zvykne bojovať so stavmi úzkosti. Tie sa zhoršili v čase, keď podstupovala onkologickú liečbu.

Rozhodnutie zverejniť toto video zdôvodnila Anička aj tým, že chcela podporiť iných ľudí, ktorí taktiež bojujú s depresiami alebo s inými psychickými problémami. Mali by sme o tom hovoriť podľa nej rovnako často ako keď sa chválime peknými fotkami na sociálnych sieťach. Pretože život nie je iba o týchto šťastných momentoch.

„Tak len keď sa necítite dobre a potrebujete čas... doprajte si ho. Netlačte na seba. Nebuďte na seba prísni. Nepomôžete tým ani sebe, ani nikomu inému. Nehnevajte sa na seba, keď deň pri vode vymeníte za deň v posteli. Keď máte chrípku, tak si predsa tiež pôjdete ľahnúť. Držte sa. Žite prítomnosťou. Pusťte starosti a uvoľnite hlavu,“ Anička odporučila všetkým svojim priaznivcom. Na jej vyznanie viacerí reagovali milými slovami a povzbudzujúcimi komentármi a s nadšením prijali, že bola ochotná hovoriť o svojich ťažkostiach.