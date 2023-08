Tomáš to myslí s Marcelou naozaj vážne. Ponúkol jej možnosť, aby ich vzťah posunuli ďalej. Teraz je rozhodnutie o ich budúcnosti len na jeho priateľke.

Napriek tomu, že sa Marcela nestala víťazkou šou Ruža pre nevestu, po jej skončení získala najväčšiu výhru. Práve ona padla Tomášovi do oka a pri opätovnom stretnutí po finále začali spolu randiť. Keďže nádejný ženích trávi celé leto na Slovensku, konečne dostali šancu lepšie sa spoznať mimo kamier a vytvorili si medzi sebou ešte silnejšie puto.

Koniec prázdnin sa však už blíži a s ním aj Tomášov návrat do Thajska, kde má pracovné povinnosti. To by mohla byť prvá veľká komplikácia vo vzťahu zamilovaného párika. Obaja sa preto ocitli pred dôležitou otázkou, ako bude ich láska pokračovať ďalej.

„Na Slovensku som minimálne do konca augusta alebo do začiatku septembra. Potom sa už musím vrátiť späť do Thajska. Bol by som veľmi rád, keby šla Marcela so mnou. Nemusí sa sťahovať, nech tam príde minimálne na dovolenku a potom uvidíme. Žijeme prítomným momentom a momentálne sme ešte stále v štádiu spoznávania sa,“ Tomáš povedal počas návštevy markizáckeho Telerána. Ďalšie rozhodnutie o ich spoločnom živote je teda najmä na Marcele, ktorá musí vyriešiť dilemu, či by sa bola ochotná presťahovať preč zo Slovenska.

Dobré vzťahy pokračujú nielen medzi zaľúbencami, ale aj medzi Marcelou a Tomášovou mamou. Potenciálna nevesta si so svojou budúcou svokrou porozumela už počas natáčania a rovnako to bolo aj od prvého stretnutia mimo kamier. Dokonca sa obe voči televíznemu ženíchovi spikli a nedajú mu ani na chvíľku vydýchnuť.

„Momentálne tvoria spoločný tandem a sú proti mne vo všetkom. Rozprávajú sa medzi sebou, že Tomáš robí toto, nerobí toto, je bordelár a podobne. Takže sú veľké kamarátky, sú dve proti mne,“ s úsmevom si poťažkal nádejný ženích.

Marcela vraj z toho vôbec nebola prekvapená, pretože už pri prvom stretnutí sa jej zdala ako skvelá žena. Preto veľmi rýchlo našli spoločnú reč aj po návrate na Slovensko. Po celý čas sa pri nej cítila uvoľnene a nemala z nej vôbec strach či stres.

Keďže zaľúbenci v šou strávili spolu reálne iba pár hodín, nebolo možné pred kamerami medzi sebou vytvoriť silnejšie puto. Po návrate domov preto Tomáš zavolal Marcelu na sľúbenú kávu. Ako obaja prezradili, prvá iskra medzi nimi preletela už v tomto momente. Cítili sa spolu veľmi dobre a rozhodli sa to skúsiť najprv iba počas leta. Ich láska však s veľkou pravdepodobnosťou bude pokračovať aj ďalej.