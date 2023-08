V londýnskom klube vo štvrti Chelsea sa s najbližšími zabával do skorých ranných hodín.

Okrúhle narodeniny oslávil líder jednej z najslávnejších rockových kapiel všetkých čias, v londýnskom klube vo štvrti Chelsea. Do skorých ranných hodín, akoby vek v jeho prípade takmer nič neznamenal. Nechýbala dcéra Georgia May ani mladší brat Chris (75), ktorý sa po ukončení kariéry profesionálneho športovca dal rovnako na hudobnú dráhu. Spoločnosť nestarnúcemu Jaggerovi, prirodzene, robila aj jeho súčasná partnerka Melanie Hamrick, s ktorou má sedemročného syna Deverauxa Octaviana Basila Jaggera.



Mick ho s Melanie, v tom čase 29-ročnou baletkou a choreo­grafkou, splodil vo veku 73 rokov. Presne 45 rokov po tom, čo oslavoval príchod prvej dcéry Jade s Biancou Pérez-Mora Macíasovou. Pikantný fakt je, že v čase, keď sa narodilo Mickovo v poradí ôsme a zatiaľ posledné dieťa, bola jeho prvá dcéra už starou mamou. Taký bláznivý život stále vedie frontman kapely, ktorej hity ako Angie či I Can’t Get No Satis­faction si roky spieva celý svet.



Mimochodom, druhá spomínaná skladba má len na YouTube a Spotify viac než 600 miliónov pozretí. Americký časopis Billboard označil Rolling Stones za druhú najväčšiu kapelu všetkých čias – hneď po Beatles.

Osem detí s piatimi ženami

Jej členov však za morálne vzory radšej nepovažujte. A Micka Jaggera už dupľom nie. Osem detí s piatimi ženami je len začiatok. Jagger, syn učiteľa a austrálskej kaderníčky z anglického mesta Dartford v grófstve Kent, kde prišiel na svet v júli 1943, bol sukničkár, aký sa len tak nevidí.



Povráva sa, že sa v živote vyspal s viac než štyritisíc ženami. A nie ledajakými. V neuveriteľnom zozname figurujú mená ako Marianne Faithfull, Brigitte Bardot, Tina Turner, Madonna, Jane Fonda, Carly Simon, Carla Bruni, Jacqueline Kennedy Onassis, Angelina Jolie, Uma Thurman a stovky ďalších.



„Obyčajné smrteľníčky ho neuspokojovali. Pre Jaggera boli dobré iba najvykričanejšie vzory krásy a ženskosti. Partnerkami sa chválil ako žena značkovou kabelkou – ako neskutočne krásnym a hriešne drahým štýlovým doplnkom,“ píše o Mickovi v knihe Legenda Rolling Stones, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade, spisovateľka Lesley-Ann Jones.



Jagger sa vraj na manželstvo nehodil, rodinné zázemie mu nič nehovorilo a nikdy sa v ničom neobmedzoval. Pre určité typy žien, ktoré to veľmi dobre vedeli, to bolo nesmierne veľké lákadlo. „Padali mu k nohám ako listy zo stromu. Mick zvádzal prominentky, aristokratky, manželky politikov. Dostal do postele vydavateľky, šéfredaktorky, fotografky aj novinárky, aby vraj novinám mohol vrátiť požičané,“ píše Jonesová.



Pred Jaggerom sa neubránila takmer žiadna. Keď anglický gitarista a spevák Eric Clapton začal chodiť v tom čase s 23-ročnou talianskou modelkou Carlou Bruniovou, už o Mickovej povesti sukničkára všetko vedel. „Prosím, Mick, túto nie. Túto mi nechaj. Myslím, že som do nej zamilovaný,“ prosil Jaggera. Márne, o pár dní ju mal Jagger v posteli tiež. „Štvalo ma to do konca roka,“ priznal Clapton v knihe Mick Jagger – jeho búrlivý život a šialený génius.



Ak sa tvrdí, že alkohol a tvrdé drogy človeka rýchlo znesú zo sveta, tak Jagger je príkladom, že to tak vždy byť nemusí. Bral LSD, kokaín, heroín a rôzne iné narkotiká, užíval si bujaré párty, no stále je tu.



Nikto zo skupiny pre užívanie drog v base nikdy neskončil. Na to vraj boli členovia kapely príliš bohatí. A mohli si dovoliť bohatých právnikov. Nečakajte však, že sa detaily z Jaggerovho intímneho života dozviete raz prostredníctvom jeho autobiografie. Tú vraj Mick nikdy nenapíše. Nedávno na ňu dostal aj miliónovú zálohu, no peniaze vrátil s tým, že také čosi on nikdy nenapíše. Vraj to prežil na vlastnej koži, ale znova už nechce. „Spomienky ma robia nešťastným,“ vyhlásil pri vracaní zálohy.

Večný záletník

Sú veci, za ktoré by sa iní možno hanbili. Jeho prvá manželka, pôvodom nikaragujská herečka Bianca Pérez-Mora Maciás, ktorú si bral v máji 1971 vo francúzskom Saint-Tropez, vyhlásila, že ich manželstvo neprežilo svadobný deň.



O rozvod napriek Jaggerovmu večnému zahýbaniu požiadala až po siedmich rokoch. Jerry Hallovú, ktorá s ním strávila pätnásť spoločných rokov, vraj podviedol deň po tom, čo v nemocnici porodila ich tretiu dcéru.



Keď požiadala o rozvod, súd označil manželstvo v roku 1990 za neprávoplatné, keďže si ho brala počas hinduistického obradu na indonézskom ostrove Bali. A čo bola posledná kvapka, ktorá Hallovú, neskôr manželku mediálneho magnáta Ruperta Murdocha, presvedčila, aby sa rozviedla? Nemanželské dieťa, ktoré Mick splodil s Lucianou Gimenezovou Moradovou.

Satan z Altamontu

Už jeho prvý vzťah s mladou Marianne Faithfullovou plnil stránky bulvárnych časopisov. Celá kapela si vytrpela svoje. Vraj kazí mládež, robí prostredníka diablovi a útočí na morálne hodnoty. Americký pesničkár Don McLean zašiel ešte ďalej. Vo svojom svetoznámom hite American Pie z roku 1971 sa zmieňuje aj o Jaggerovi, no nazval ho satanom. Aj keď názory odborníkov, či satanom naozaj myslí frontmana Rolling Stones, sa v tomto bode rozchádzajú.



McLeana vraj na podobné označenie inšpiroval neslávne známy rockový festival, ktorý sa konal v decembri 1969 na pretekárskom okruhu v americkom Altamonte v severnej Kalifornii.



Členovia Rolling Stones boli hlavnými hviezdami festivalu, počas ktorého však napokon zomreli štyria ľudia. O poriadok sa pri návštevnosti 300-tisíc ľudí so vstupom zadarmo starali kontroverzní členovia motorkárskeho gangu Hells Angels. Tí sa však nijako nerozpakovali zabezpečovať poriadok nožmi a železnými tyčami. Jeden z nich ubodal na smrť mladého černocha Mereditha Huntera, ďalší z fanúšikov sa utopil v zavlažovacom kanáli, zvyšní dvaja zomreli pri autonehode. McLean Jaggerovi vyčítal, že ako frontman lídra festivalu, na ktorom hral aj Santana či Jefferson Airplane, mal a mohol zabezpečiť poriadok. „Brutalita Pekelných anjelov ukončila zlaté šesťdesiate roky,“ písalo sa neskôr v médiách.

Zaskočená Angie

Možno vás prekvapí aj to, čo sa údajne skrýva za baladou Angie, ktorá sa objavila na albume Goats Head Soup z roku 1973. Zložili ju spoločne Mick Jagger s Keithom Richardsom, inak kedysi spolužiaci na základnej škole.



O ľúbostnú pieseň ide len na prvý pohľad. Je za ňou viac. Podľa jednej zo špekulácií sa v nej spieva o konci romantického vzťahu, no medzi dvoma mužmi: Mickom Jaggerom a Davidom Bowiem, ktorých Bowieho niekdajšia manželka Angela Barnett nachytala nahých. Keď sa vraj vrátila z výletu a našla oboch v posteli, nič závažné sa v tej chvíli medzi nimi nedialo, no Angela neskôr vyhlásila, že bola presvedčená o tom, že medzi sebou niečo mali.



Nebolo by to nič nečakané. O Jaggerovi sa už dnes vie, že je bisexuál a sex si neužíval len so ženami. Len to všetko pre istotu zanovito popieral. V tých časoch bolo príliš veľké riziko tvrdiť niečo iné. Keď sa ho raz na jeho vzťahy v magazíne Interview pýtali, Mick odvetil: „Som veľmi citovo založený človek. Vtedy máte v živote veľa neformálnych vzťahov, ktoré sa zrazu objavia. Ale ako sa objavia, tak aj zmiznú. Dnes sú tu a zajtra preč.“



Jednej z mileniek Marshi Huntovej zasvätil Jagger skladbu Brown Sugar, ktorú Rolling Stones nahrali v roku 1971. Jeho láska z tínedžerských čias Marianne Faithfull sa zasa nepriamo podieľala na vzniku skladby Sympathy for the Devil z decembra 1968. Pieseň viacerí považujú za jednu z najlepších skladieb, aké kedy kapela nahrala. Práve Marianne darovala Jaggerovi knihu ruského spisovateľa Michaila Bulgakova Majster a Margaréta, ktorá sa zaoberá problémom dobra a zla na svete. Faithfullová Jaggera inšpirovala aj pri písaní skladieb Wild Horses či Dear Doctor.

V skladbe Under My Thumb (Pod mojím palcom) sa Jagger k ovládaniu žien priznáva priamo. „Dievča, ktoré sa raz obšmietalo okolo mňa, je moje. Robí len to, čo sa jej povie,“ spieva Jagger v songu z roku 1979.



Jerry Hall, jeho druhá a posledná manželka, sa k závislosti od Jaggera priznala priamo. Vo svojej autobiografickej knihe Môj život v obrazoch otvorene tvrdí, že bola do lídra Rolling Stones šialene zamilovaná. „Bolo to také silné, že mi nezostávalo nič iné, len ho všade nasledovať. Neskôr sa mi podarilo dosiahnuť, aby sa vzdal heroínu. No mala som skúsiť zbaviť ho aj závislosti od žien,“ napísala ironicky.



Hallová začala s Jaggerom chodiť ešte v čase, keď bola zamilovaná do iného muzikanta – Bryana Ferryho. Za Jaggera bola vydatá 22 rokov (1977 – 1999), počas ktorých porodila ich štyroch synov.

Sir Mick

Napriek všetkému sa Mick Jagger v Spojenom kráľovstve do­čkal veľmi cenného titulu sir. Ocenenie za prínos v oblasti populárnej hudby si prevzal priamo z rúk princa Charlesa v decembri 2003 v Buckinghamskom paláci. „Je krásne dostať ocenenie, ak ho neberiete príliš vážne. Mali by ste sa ním pýšiť opatrne, aby ste sa nenechali uniesť vlastnou dôležitosťou,“ vyhlásil po ceremónii dobre naladený spevák.