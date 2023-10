Aj tento týždeň sme pre vás vybrali zopár kuriozít a zaujímavostí z celého sveta.

Takto ju nepoznáte

Amazonku si obyčajne spájame s dažďovým pralesom. Úsek rieky vedľa brazílskeho mesta Manacapuru však dlhodobo trápi sucho a tak to tam aj vyzerá.

Modrá je drahá

Farebné diamanty patria medzi mimoriadne vzácne, navyše v posledných desaťročiach stúpa dopyt po nich. To sa zákonite premieta do ceny. V roku 2010 sa napríklad 10,95-karátový modrý kameň vydražil za viac ako 15 miliónov dolárov. V novembri sa v Ženeve do akcie dostane ďalší impozantný modrý diamant, a to 17,61-karátový Bleu Royal. Podľa odhadov by jeho cena mohla dosiahnuť až 50 miliónov dolárov.

Vážia si ho

Indický vodca Mahátmá Gándhí sa v rodnej krajine stále teší veľkej úcte. Študenti škôl v indickom meste Čennai si takzvaným kvetinovým rituálom pripomenuli 154. výročie narodenia bojovníka za nezávislosť, ktorého preslávila nenásilná forma protestov.

Jachta či plávajúci dom?

Holandská dizajnérska spoločnosť Sinot predstavila koncept 80-metrového superplavidla Aware. Jachta ponúka nevídaný luxus, ale aj pohodlie, keďže kajuty sú zariadené ako skutočné izby. Súčasťou lode je aj plážový klub, salónik a neodmysliteľný romantický výhľad na more.

Útek z rodnej zeme

Na prvý pohľad idylická fotografia v sebe ukrýva obrovskú drámu. Nejde totiž o žiadnu športovú výzvu ani prehliadku veteránov. Chlapec a osadenstvo lady utekajú z rodného Náhorného Karabachu pred vojenskou operáciou azerbajdžanskej armády. V posledných dňoch odišlo do Arménska viac ako stotisíc ľudí, prakticky celá arménska populácia, ktorá tvorila zhruba 90 percent medzinárodne neuznaného štátu.



Výsledkom septembrovej vojenskej ofenzívy je, že Náhorná karabašská republika prestane od 1. januára 2024 existovať a stane sa súčasťou susedného Azerbajdžanu.