Jevgenij Prigožin zahynul na palube lietadla, ktoré sa zrútilo severne od Moskvy. Tragédiu neprežili ani ostatní ľudia na palube. Medzi nimi bol aj jeden z najbrutálnejších veliteľov žoldnierov Dmitrij Utkin. Vagnerovci podozrievajú Kremeľ, že lietadlo zostrelil, a sľubujú, že tento čin nezostane bez odozvy.

Prigožin bol tvárou vagnerovcov, no za výkonnú silu organizácie bol považovaný Dmitrij Utkin. Podľa Európskej únie je Utkin zakladateľom Vagnerovej skupiny a bol to on, kto najviac prispel k menu obávaných žoldnierov. Pri komunikácii používal krycie meno Wagner. Inšpiroval sa známym nemeckým skladateľom z 19. storočia, malo ísť o poctu pre obľúbeného umelca nacistického vodcu Adolfa Hitlera.

Utkin bol v minulosti podplukovníkom ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU a bol dvakrát nasadený v Čečensku, informuje Sky news. Jeho pracovné metódy obsahovali aj šírenie strachu či násilie. Bol obvinený z účasti na viacerých vojnových zločinoch, svoju povesť využíval na kumulovanie moci. Neštítil sa ani exemplárnych zverstiev, v Sýrii údajne dal príkaz, aby ubili jedného z dezertérov na smrť a všetko zaznamenali na kameru.

Aj keď bol desivý veliteľ tým, kto odviedol špinavú prácu, pri pohľade na jeho osobu je jasné, prečo nemohol byť tvárou vagnerovcov. Auru nebezpečného muža dopĺňali tetovania s nacistickou symbolikou po celom tele, vrátane hákového kríža či dvojitého blesku, ktorý bol symbolom hitlerových jednotiek Schutzstaffel (SS).

BREAKING:



Wagner soldiers in Belarus release a statement:



“There’s a lot of talk right now about what the Wagner Group will do. We can tell you one thing. We are getting started, get ready for us.”



pic.twitter.com/nB5Ux4f5xR