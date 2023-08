Mnohí politici odišli zo sveta nedobrovoľne.

Prednedávnom obletela svet správa o vražde kandidáta na ekvádorského prezidenta Fernanda Villavicencia. Po mítingu chcel nastúpiť do auta, keď z davu vystúpil muž a usmrtil ho strelou do hlavy. Vraždy však k politike patrili odnepamäti.

Nedobrovoľne odišiel zo sveta aj jeden z najznámejších štátnikov histórie, ktorý patrí medzi najväčšie osobnosti staroveku. Reč je pochopiteľne o Gaiovi Iuliovi Caesarovi, ktorý žil v prvom storočí pred naším letopočtom v Ríme. Vtedajšia Rímska republika bola v hlbokom úpadku a Caesar z toho vyťažil maximum. Po víťazstve v občianskej vojne proti pompeiovcom sa stal nespochybniteľným pánom ríše. To sa nepáčilo viacerým rímskym politikom, ktorí vyznávali tradičné republikánske hodnoty. Rozhodli sa, že Caesar musí zomrieť. Keď Caesar počas zasadania senátu začal čítať nahlas dokument, vrhlo sa naňho vyše 60 sprisahancov s dýkami. Pán Ríma sa snažil utiecť, no spadol a vrahovia ho ubodali na smrť. Zaujímavosťou je, že z desiatok bodných rán bola iba jedna smrteľná.

Ani v stredoveku nebola vražda panovníka či šlachtica ničím výnimočným. V časoch, keď sa na historickom území Slovenska rozprestieralo Uhorské kráľovstvo, došlo k vražde Ladislava IV. Ten panoval v rokoch 1272 – 1290. Jeho matkou bola dcéra vládcu kočovného kmeňa Kumánov a Ladislav k nim mal odmala blízko. Keď bol starší, miesto manželky a uhorskej šlachty sa viac venoval svojim kumánskym konkubínam. Dokonca sa ako Kumán aj obliekal. Kumáni však boli pohania. Kráľovi tak musel prísť dohovoriť pápežov legát, no Ladislav k nim ešte viac primkol, čo sa mu stalo osudným. V júli 1290 ho zavraždili traja Kumáni, s ktorými predtým údajne hral kocky. Dôvodom mala byť pomsta za to, že im pred desiatimi rokmi zakázal opustiť Uhorsko.

Rakúska cisárovná a uhorská kráľovná Alžbeta Bavorská, ktorá je známejšia pod menom Sissi, bola považovaná za jednu z najkrajších, no aj povahovo najzvláštnejších panovníčok v Európe. Po samovražde jej syna a korunného princa Rudolfa sa jej povahové črty ešte prehĺbili. Nechodila na oficiálne akcie, vyhýbala sa manželovi Františkovi Jozefovi I. aj samotnej Viedni. Miesto toho cestovala. V septembri 1898 sa ocitla v Ženeve. V tom istom čase sa však mestom potĺkal aj taliansky anarchista Luigi Lucheni, ktorý sa chcel pomstiť za krvavé potlačenie demonštrácie v Miláne zo strany štátu. Chcel pripraviť o život niekoho z radov aristokracie, ktorých považoval za parazitov. Keď sa dozvedel, že v meste je Sissi, jej osud bol spečatený. Lucheni sa na cisárovnú a jej dvornú dámu nalepil, keď zamierili na loď do prístavu. Vo vhodnej chvíli k nim priskočil a bodol Sissi pilníkom do hrude. Kráľovná spadla na zem, žiadnu bolesť však necítila. Myslela si, že muž jej chcel ukradnúť hodinky a s dvornou dámou pokračovali smerom k ich parníku. O pár minút však fľak na košeli prezradil miesto útoku. Sissi došlo zle a upadla do bezvedomia. Zachrániť sa ju už nepodarilo.

Zatiaľ jediným zavraždeným politikom v novodobej histórii Slovenska je Ján Ducký. Ten bol známy ako minister hospodárstva v druhej a tretej vláde Vladimíra Mečiara, patril medzi výrazné tváre jeho strany HZDS, od roku 1996 viedol Slovenský plynárenský priemysel. Spája sa s ním kauza Duckého zmeniek. Tie mal podpísať v roku 1998, niekoľko dní po prehratých voľbách z pohľadu HZDS. Ich protihodnotou mali byť „služby obchodného a finančného charakteru“, na ktoré však v skutočnosti nikdy nedošlo. Zmenky mali výrazne poškodiť práve plynárenský podnik. Dňa 11. januára 1999 sa mala uskutočniť tlačová beseda, na ktorej sa mali vysvetliť pomery v SPP. Ducký na ňu však už nedorazil, pár hodín predtým ho zastrelili. Jeho život ukončili tri výstrely z pištole krátko pred trinástou hodinou. Telo zostalo ležať na prízemí bratislavského paneláku, v ktorom býval. Viacerí svedkovia neskôr uviedli, že na prízemí sa od rána zdržiaval neznámy muž, ktorý zjavne na niekoho čakal. Meno vraha Slovensko stále nepozná, prípad sa doteraz nepodarilo vyriešiť.