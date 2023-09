Zastavte to: Tokio zaobchádza s oceánom ako so svojou súkromnou kanalizáciou, tvrdí Čína

Susedom Japonska sa vypúšťanie rádioaktívnej vody z elektrárne vo Fukušime do oceánu nijako nepáči.

Atómová elektráreň Fukušima, v ktorej 11. marca 2011 došlo po silnom zemetrasení a následnej vlne cunami k druhej najvážnejšej jadrovej nehode na svete, je opäť centrom pozornosti. Prevádzkovatelia totiž v predposledný augustový štvrtok začali vypúšťať rádioaktívnu vodu do Tichého oceánu, čím naštvali Čínu aj Hongkong.

Ryby z Fukušimy? Radšej nie

Vyše 1,3 milióna ton rádioaktívnej vody skladovali prevádzkovatelia elektrárne vo vyše tisícke nádrží v areáli. Je to množstvo zodpovedajúce zhruba 540 olympijským bazénom. S jej postupným uvoľňovaním, ktoré by malo trvať asi tridsať rokov, súhlasila v júli aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Japonským susedom sa to napriek tomu nepáči.

„Tokio je extrémne sebecké a nezodpovedné. Zaobchádza s oceánom ako so svojou súkromnou kanalizáciou,“ ostro sa ohradila Čína. „Vypúšťaním odpadových vôd uprednostňujete vlastný záujem nad dlhodobým blahom celého ľudstva,“ odkázal Japoncom hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin.



Hongkong po vypustení prvých litrov okamžite aktivoval obmedzenie dovozu niektorých japonských potravinárskych výrobkov. Južná Kórea spolu s Čínou následne zakázali dovoz rýb z okolia Fukušimy.

V Južnej Kórei sa dokonca konali demonštrácie, no vláda sa proti nim napokon ohradila. Obvinila protestujúcich zo šírenia paniky. Aj rybári v regióne v okolí Fukušimy však už stihli vyjadriť znepokojenie, že rádioaktívna voda ovplyvní ich živobytie.



Obavy pre portál abcnews.go.com netajil ani 70-ročný krčmár Jukinaga Suzuki, ktorý prevádzkuje podnik na pláži v Iwaki, asi 50 kilometrov od elektrárne. „Bez zdravého oceánu tu prežijem len veľmi ťažko,“ povzdychol si. „Vypustiť rádioaktívnu vodu v miestach, kde ľudia plávajú, je absolútne za čiarou. Ale čo s tým narobíme, keď sa vláda rozhodla.“



Protest sa konal aj pred oficiálnou rezidenciou premiéra, ktorý vypúšťanie vody oficiálne potvrdil. Dav žiadal okamžité zrušenie rozhodnutia.

Zbytočná panika

Podľa japonských vyhlásení je panika zbytočná. „Vypustenie vody je nevyhnutným krokom v zdĺhavom a nákladnom procese vyraďovania elektrárne z prevádzky,“ oznámila vláda po zasadnutí kabinetu, ktorý riešil problémy elektrárne ležiacej asi 220 kilometrov severovýchodne od Tokia.



Japonsko zbiera a skladuje kontaminovanú vodu v nádržiach viac než desaťročie. Dôvodom snahy o postupné vypúšťanie je aj fakt, že sa elektrárni podľa bbc.com začína míňať priestor. Odborníci však uisťujú verejnosť, že vplyv na ľudí a životné prostredie je v tomto konkrétnom prípade zanedbateľný.

Prevádzkovatelia elektrárne zo spoločnosti TEPCO tvrdia, že postupnou filtráciou odstránili z vody viac ako 60 rádioaktívnych látok. Voda síce úplne bez žiarenia nebude, keďže stále obsahuje trícium a rádioaktívne izotopy uhlíka a vodíka. Spomínané látky sú však vraj už v takom malom množstve, že vyžarujú len veľmi nízku úroveň žiarenia.



„Kým sa bude voda vypúšťať podľa plánu, radiačné dávky pre ľudí budú mizivo malé – viac ako tisíc ráz menšie ako dávky, ktoré každý rok prijímame z prirodzeného žiarenia,“ cituje portál bbc.com Jima Smitha, profesora environmentálnych vied na Univerzite v Portsmouthe.

Nič zakázané

Voda navyše skončí v Tichom oceáne, ktorý je najväčší na našej planéte. „Všetko, čo sa uvoľní, bude tak masívne zriedené,“ vyhlásil profesor molekulárnej patológie na Imperial College London.



Tokio už skôr uviedlo, že úroveň trícia a uhlíka spĺňa bezpečnostné normy. Navyše jadrové elektrárne po celom svete vypúšťajú odpadovú vodu, kde je úroveň hladiny trícia vyššia než tá, ktorá od 24. augusta začala pomaly odtekať z Fukušimy. „Japonsko nikdy nevypustí do mora kontaminovanú vodu, ktorá by regulačné normy presiahla,“ poznamenal hovorca vlády krajiny.



Aj profesor Nigel Marks z univerzity v austrálskom Perthe sa v rozhovore pre portál cnbc.com čudoval, ako je možné, že celá situácia sa vo svete vníma ako nočná mora. „Z hľadiska radiačnej bezpečnosti je trícium v podstate neškodné. Bežný človek si v podstate neuvedomuje, že jeho vlastné telo je rádioaktívne. A vôbec netuší, koľko žiarenia je veľa a koľko málo. Veď trícium sa vo vyšších vrstvách atmosféry produkuje každý deň. To, čo Fukušima podľa plánu vypustí za rok, sa rovná štyrom hodinám zrážok na zemi,“ cituje Marksa cnbc.com.

Situácia je dnes vraj výrazne iná ako na konci marca 2011, keď koncentrácia rádioaktívneho jódu v morskej vode v okolí elektrárne presahovala povolenú normu 4 385-násobne. Japonsko však nešťastím spred dvanástich rokov, keď zemetrasenie a cunami pripravili o život viac ako 18 500 ľudí a vynútilo si evakuáciu 160-tisíc ľudí, zostane poznamenané asi navždy.