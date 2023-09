Politik oprášil nápad, ktorý už raz parlamentom neprešiel. Akosi však zabudol, že hoci má v pláne bojovať s populárnymi nápojmi, v školských bufetoch sú už zakázané.

Pre niektorých sú energetické nápoje obľúbeným ´nakopávačom´, bez ktorých si nevedia predstaviť pracovný deň. Kritici zase poukazujú na zdravotné riziká ich pričastého pitia. Do druhej skupiny patrí aj poslanec Milan Kuriak (OĽaNO a priatelia), ktorý populárnym nápojom vyhlásil vojnu.

Na sociálnej sieti uviedol, že ak bude úspešne kandidovať v predčasných parlamentných voľbách, bude sa snažiť presadiť viacero opatrení. Na zozname sa nachádza aj zákaz predaja energetických nápojov osobám pod 18 rokov. „Zákaz predaja by určite prispel k zlepšenie zdravia maloletých osôb, čo by sa nám ako spoločnosti časom vrátilo. Dopad na štátny rozpočet by zrejme nejaký bol, ale ak vezmeme do úvahy zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť, určite by sme boli v pluse," zdôvodňuje svoj nápad ekonomicky.

Argumentuje tým, že práve mladí ľudia sú častým pitím energetických nápojov ohrození najviac. „Detskému organizmu spôsobuje problémy najmä vysoká dávka kofeínu a ďalších stimulačných alebo tonických látok, ktoré sa v energetických nápojoch nachádzajú. Jedna 250 ml plechovka energetického nápoja môže obsahovať až 80 mg kofeínu. Energetické nápoje ďalej obsahujú aminokyselinu taurín a obrovské množstvo cukru. V jednom 250 ml nápoji môže byť až 27 gramov cukru, pričom maximálna odporúčaná denná dávka pridaného cukru pre deti je 20 gramov," vysvetľuje svoje dôvody politik na sociálnej sieti.

Okrem toho spomína poruchy krátkodobej pamäti, problémy so spánkom, enormné množstvo cukru a následné riziko obezity či cukrovky, zvýšenie krvného tlaku alebo dokonca záchvaty a halucinácie. „Pravidelným užívaním si dieťa vypestuje závislosť a následne po odňatí užívania energetických nápojov môže pociťovať príznaky odňatia kofeínu," dodáva Kuriak vedecky.

Na Kuriakove plány zareagovala aj satirická stránka Prezident. Tá upozorňuje, že podľa webu healthline.com obsahuje priemerná šálka kávy okolo 95 miligramov kofeínu, čo je viac, ako sa nachádza v malej 250 miligramovej plechovke energetického nápoja, teda 80 mg kofeínu.

Faktom je, že pitie energetických nápojov je veľkou témou. Na ich možné vedľajšie účinky pri častom pití upozorňuje aj Štátna veterinárna a potravinová správa na svojom webe. „Niektoré údaje poukazujú na to, že ich konzumácia zahŕňa riziko a že by mali byť konzumované s výstrahou pre niektoré skupiny obyvateľstva," vysvetľuje úrad. Do skupiny, ktorá by sa mala energeťákom vyhýbať, patria aj deti.



V máji tohto roka sa už skupina poslancov z OĽaNO a Sme rodina pokúšala presadiť zákaz predaja alebo podávania energetických nápojov osobám mladším ako 15 rokov, no ich návrh v parlamente neprešiel do druhého čítania. V marci však vstúpila do platnosti vyhláška, podľa ktorej školské bufety na Slovensku už nemôže ponúkať presladené a energetické nápoje, hamburgery či vyprážané jedlá.

Energetické nápoje sa začali vyrábať v Japonsku po druhej svetovej vojne. Pôvodne boli určene pred vodičov nákladných áut a robotníkov v továrňach, aby vydržali bdelí počas dlhých zmien. V Bangkoku nápoj ochutnal Rakúšan Dietrich Mateschit, ktorého nápoj tak nadchol, že v roku 1987 uviedol na trh svoju vlastnú značku, ide o známy Red Bull. V 90. rokoch minulého storočia ho priniesol do USA a odtiaľ sa fenomén energetických nápojov rozšírili po celom svete. Energetické nápoje obsahujú povzbudzujúcu látku taurín a hlavne kofeín. Nápoje sa propagujú tým, že konzumentom zvýšia energiu a fyzickú aktivitu.