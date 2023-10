Šamkovi sa nepáči postoj špeciálneho prokurátora.

Sudcovi Krajského súdu v Bratislave Petrovi Šamkovi sa nepáči postoj Daniela Lipšica k istému článku prokurátorky. „Špeciálny prokurátor, ktorý žiada Etickú komisiu prokuratúry, aby preskúmala článok prokurátorky Generálnej prokuratúry Kataríny Roskoványi a zaujala k nemu stanovisko. Špeciálny prokurátor vidí v obsahu tohto článku porušenie Etického kódexu prokurátora. Hoci je obsah článku pomerne všeobecný, špeciálny prokurátor v ňom našiel kritiku postupov Úradu špeciálnej prokuratúry s tým, že v článku ide, podľa jeho názoru, o kritiku nepravdivú a zavádzajúcu a teda zasluhujúcu minimálne etické odsúdenie (a zrejme aj disciplinárne)," píše Šamko na webe Právne listy.

Podľa sudcu mal zvoliť inú formu, „napríklad miesto toho, aby svoj nesúhlas s autorkou článku „vložil“ do protičlánku, tak ako to býva v civilizovaných krajinách zvykom a vyvolal diskusiu, tak sa uchýlil k totalitnému kádrovaniu článku s návrhom na postih autorky článku. Ale aspoň vidieť, ako si špeciálny prokurátor predstavuje slobodu prejavu a právo prokurátora na publikačnú činnosť. Špeciálny prokurátor zavádza „kultúru rušenia“ (cancel culture), teda jasnú snahu nie niekoho odborne kritizovať, ale rovno potrestať a to za vyslovenie názoru s cieľom, aby bola autorka článku nielen postihnutá (napríklad disciplinárne), ale aj aby zastrašil iných možných autorov (prokurátorov), ktorí by sa chceli odvážiť publikovať názory, ktoré by sa špeciálnemu prokurátorovi mohli zdať nesprávne, či zavádzajúce. Vyzýva teda svojím podnetom na zavedenie autocenzúry pre prokurátorov, aby publikovali nie také názory, ktoré zastávajú, ale len také, ktoré sú prijateľné pre špeciálneho prokurátora a nepoburujú ho," myslí si Šamko.

Šamko nazval Lipšica „tolerantným cenzorom, ktorý toleruje iba také konanie, ktoré mu nevadí. Podľa môjho názoru je však zásadný rozdiel, keď niekto reaguje na názory ktoré považuje za zavádzajúce, či nepravdivé kritikou alebo keď na ne reaguje požiadavkou na disciplinárne potrestane autora. To, že je pre niekoho určitý názor neprijateľný, či poburujúci alebo dokonca znevažujúci nestačí na to, aby bol potlačený postihom (sankciami). O tom, či bol špeciálny prokurátor oprávnene pobúrený článkom autorky by mal rozhodovať čitateľ po názorovej polemike autorov a nie etická komisia prokuratúry. V opačnom prípade by sme museli dospieť k absurdnému záveru, že každý prokurátor, ktorý chce publikovať by mal najskôr zaslať svoj článok na schválenie špeciálnemu prokurátorovi, respektíve etickej komisii prokuratúry a až po ich schválení by ho mohol publikovať. Takýto postup je síce možný, ale neprijateľný, nakoľko sa nazýva cenzúra," domnieva sa Šamko.

Podľa Šamka sa však kritika týka hlavne postupov, nie konkrétnych osôb. „Ak by špeciálny prokurátor lepšie čítal príspevky na pravnelisty.sk, zistil by, že sa na ňom nekritizuje úrad špeciálnej prokuratúry, či NAKA, ale niektoré postupy, ktoré vyvolávajú pochybnosti o svojej správnosti, či zákonnosti v trestnom konaní, pričom tieto postupy sa kritizujú bez ohľadu na to, kto sa ich dopustí alebo kto ich využíva (netreba byť preto prehnane vzťahovačný, nakoľko trestné právo v praxi realizujú, a na to často elity zabúdajú, aj iné zložky polície a prokuratúry). Možno by špeciálny prokurátor urobil lepšie, ak by taktiež na tomto webe sústredil nejaký svoj príspevok, kde by vyložil iný pohľad na spornú problematiku. Netreba brať hneď všetko osobne a vo všetkom vidieť sprisahanie," dodáva.