Manželka princa Harryho má v Amerike viaceré politické konexie.

Keď sa vojvodkyňa zo Sussexu Meghan Markleová a princ Harry pred rokmi sťahovali do USA, asi si predstavovali lepší a pokojnejší život, ako by ich čakal v Británii. Zatiaľ sa im však v Amerike nedarí podľa predstáv, pravidelne sa objavujú informácie o problémoch v manželstve a hľadajú sa aj v kariérnej oblasti. Meghan sa však možno splní sen o politickej kariére. V Amerike sa od minulého týždňa špekuluje, že bývalá herečka má šancu stať sa senátorkou.

Už sa stali aj neuveriteľnejšie veci

Britské média uviedli, že Meghan by mohla v Kapitole nastúpiť na miesto zosnulej demokratickej kalifornskej senátorky Dianne Feinsteinovej, ktorá zomrela 29. septembra vo veku 90 rokov. Jej mandát mal trvať ešte 13 mesiacov, demokrati tak zháňajú náhradu, ktorá by ju počas tohto obdobia v Kapitole zastúpila. Dočasnú náhradníčku bude vyberať kalifornský guvernér Gavin Newsom. Vojvodkyňa zo Sussexu už v minulosti vyjadrila svoje sympatie k politike, ktorú podporujú miestni zástupcovia demokratov. Zdroj z demokratickej strany, ktorý má blízko k Newsomovi, pre britský Daily Mail uviedol, že už sa stali aj neuveriteľnejšie veci. „Meghan by bola rozhodne netypická voľba, ale pri súčasnom šialenom stave americkej politiky to nie je nemožné," domnieva sa zdroj.

Guvernér Newsom bol v podobnej situácii v roku 2020, keď musel hľadať náhradu pre vtedajšiu senátorku Kamalu Harrisovú, ktorá sa stala pravou rukou amerického prezidenta Joea Bidena. Ako informoval americký web NYpost, už vtedy medzi demokratmi sondovala situáciu Markleová, ktorá po mieste túžila. Vojvodkyňa dokonca v spoločnosti princa Harryho mala absolvovať hodinový videorozhovor s Newsomom, no guvernéra nepresvedčila.

Buduje si zaujímavé kontakty

Newsom by chcel prázdne miesto po zosnulej Feinsteinovej obsadiť ženou tmavej pleti. Zároveň však nechce vybrať žiadneho z kandidátov, ktorí majú v pláne uchádzať sa o miesto na budúcu jeseň, keďže by to mohlo byť vnímané ako protekcia a stranícke rodinkárstvo. „Takže potrebuje nájsť ženu tmavej pleti, ktorá bude vykonávať funkciu zostávajúcich 13 mesiacov a nebude sa pliesť do cesty skúseným politikom, ktorí už ohlásili budúcoročnú kandidatúru do senátu. Za týchto podmienok nie je na výber z veľkého počtu žien," zhrnul svoj pohľad na vec demokratický zdroj. Meghan podľa špekulujúcich médií spĺňa tieto kritériá.

Markleová sa svojim záujmom o politiku či boj za práva žien nikdy netajila. Odkedy sa s princom Harrym usadili v roku 2020 v Kalifornii, bývalá herečka si usilovne budovala politické konexie. Skamarátila sa s novinárkou a bojovníčkou za práva žien Gloriou Steinemovou, ktorá ju zoznámila s vplyvnými ľuďmi z prostredia demokratickej strany. Kamaráti sa aj s hviezdnou moderátorkou a známou stúpenkyňou demokratov Oprah Winfreyovou. Nadštandardné vzťahy udržiava aj so slávnym rodinným klanom Kennedyovcov, ktorí taktiež stoja dlhodobo na demokratickej strane. Nie na všetkých zástupcov demokratickej strany však vojvodkyňa urobila dobrý dojem. „Nemyslím si, že by sme mali brať Meghan vážne," vyjadril sa anonymne jeden z nich.