Diana Hágerová priznala, že posledné týždne boli jedny z najťažších v jej živote. Začiatok leta pokazilo trápenie kvôli jej deťom.

Všetky letné plány Diany Hágerovej a Romana Jurašku boli počas prvých júnových týždňov úplne zmarené. Namiesto užívania si pekného počasia sa doma trápili s chorobami svojich dvoch detí. Postretlo ich peklo všetkých rodičov, keď sa nejaký vírus či bacil postupne dookola presúva na všetkých členov rodiny.

„Od začiatku júna v podstate až doteraz to u nás doma vyzeralo veľmi jednotvárne. Buď jeden miničlovek, alebo obaja naraz boli chorí. Bez vychádzok, len my s Romanom sme sa vymieňali, keď niekto musel ísť do práce. XY nevyspatých nocí, sĺz, liekov, mojkanie, nosenie. Chúďatka moje, si to obe odtrpeli,“ Diana na Instagrame popísala, ako nešťastne prebiehali uplynulé dni v ich domácnosti.

Markizáckym moderátorom prišli na pomoc Hágerovej rodičia. V najťažších chvíľach na seba prevzali časť povinností a najmä ich podržali, keď už boli na pokraji síl. Vyzdvihla to i vo svojom príspevku a za všetko im poďakovala.

Ako každú mamu, aj Dianu však najviac zo všetkého trápilo, že si jej syn a dcéra počas chorôb toľko toho vytrpeli. „Ja stále hovorím, že deti by nemali byť choré. Verím, že máme choroby za sebou a čaká nás pekné leto. Snáď ste vy mali lepšie posledné týždne,“ zaželala si na koniec svojho statusu. V storyčkách potom ešte poďakovala za všetky podporné správy, ktoré jej prišli a fanúšikom odkázala, že sa už teraz majú oveľa lepšie.

Rovnako náročné obdobie má za sebou aj druhá známa mama. Kristína Tormová sa ozvala pod Hágerovej príspevkom a odkázala jej, že u nich to vyzeralo tak isto. Začiatok leta obom rodinám nevyšiel podľa plánov, ale teraz už veria, že si vybrali všetku smolu a aj z týchto prázdnin si odnesú veľa krásnych spomienok.