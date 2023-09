FIKCIA Kukláči zbalili prezidentku uprostred noci. Svet je v šoku a ešte aj dúha nad Vysokými Tatrami zbledla.

Všetci to tušili, no ni­kto nečakal, že sa udalosti zbehnú s takou vražednou rýchlosťou. V pondelok podal Robert Fico na prezidentku oficiálnu žalobu pre ilegálne poučovanie generálneho prokurátora, ku ktorému údajne došlo v roku 2021, a ešte v ten istý deň do jej domu nabehlo komando kukláčov. Neskoro v noci vyrazili dvere, Zuzanu Čaputovú odtiahli od amerického seriálu, ktorý drzo sledovala v pôvodnom znení bez titulkov, pred očami partnera ju spútali a odviezli na neznáme miesto. Juraj Rizman sa okamžite spojil so stálou službou redakcie PLUS 7 DNÍ, aby na zákrok upozornil, a naši redaktori od skorých ranných hodín pátrali po príčinách bezprecedentnej udalosti. Všade však dostávali rovnakú odpoveď: „Prípad je v štádiu vyšetrovania a v tejto chvíli nie je možné poskytnúť žiadne informácie.“



Až zdroj z prostredia vysokých kruhov bezpečnostných zložiek nás uviedol do obrazu. „Obvinenia sú natoľko vážne, že si vyžadovali bleskovú akciu. Tým skôr, že sa takmer dva roky vo veci nekonalo, pani prezidentka so svojimi pochybnými praktikami neprestala a ktovie, čo všetko by ešte mohla v predvolebnom období napáchať. Sudca na ňu uvalil kolúznu väzbu aj preto, aby zo svojej pozície nemohla ovplyvňovať voličov a manipulatívne kriviť verejnú mienku v prospech záujmov cudzích mocností.“



Ako zdroj ďalej uviedol, nešlo len o nevhodné dohováranie Marošovi Žilinkovi. Z vyšetrovania vraj okrem iného vyplynulo, že sa Zuzana Čaputová pravidelne stretávala s Geor­geom Sorosom a ministrom zahraničných vecí USA Antonym Blinkenom s cieľom pripojenia Slovenska k Spojeným štátom. Na jednom zo stretnutí dokonca spoločne vyšili ďalšiu hviezdičku na americkej zástave! „Stali by sme sa militantno-pro­gresívnym vý­kričníkom uprostred mierumilovnej Európy,“ nechal sa uniesť náš informátor. „Tisícky po zuby ozbrojených zaoceánskych žoldnierov, sto či dvesto raketových základní, namiesto eura slabnúci dolár a všade by sa povinne hovorilo po americky! Usekli sme to v poslednej chvíli.“



Či sú podozrenia relevantné, sa tak skoro zrejme nedozvieme, no podľa portálu Zem a vek sa už teraz ukazuje, že predseda Smeru mal pravdu, keď sa v rámci kampane namiesto riešení kľúčových problémov krajiny prioritne sústredil na elimináciu prezidentky. Krátko po jej zatknutí sa tisícky migrantov pred našimi hranicami obrátili a zdesene uháňali naspäť preliezať plot do Srbska. A to nie je všetko. Obchodné reťazce oznámili dramatické zníženie cien potravín, vláda pripravuje zrušenie daní, Kollár ide kolaudovať tisíc nájomných bytov, podnikatelia násilím vnucujú zamestnancom dvojnásobné platy a Kremeľ pred pár hodinami navrhol Kyjevu mierové rokovania. Jediným negatívom bolo hlásenie meteorológov, že pestrofarebná dúha nad Štrbským plesom, ktorú v utorok popoludní obdivovali desiatky turistov, náhle celkom zbledla. „Čo tam po dúhe, tej sme tu mali viac, než je zdravé,“ reagoval spokojne Fico počas všeľudovej veselice, ktorú na počesť svojho úspechu promptne zorganizoval v Prievidzi. „Radšej sa pozrite na tie davy hodujúcich Slovákov, na tú ich bezbrehú radosť. Oni fakt uveria všetkému.“