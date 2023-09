Aké majetky priznali predsedovia Sasky a KDH?

Majetkové priznania politikov sú už roky terčom kritiky, keďže sú málo konkrétne a ťažko z nich vyčítať, či uvedený majetok zodpovedá oficiálnym príjmom. Priznania navyše kontroluje parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý tvoria poslanci z jednotlivých strán, takže politici vlastne kontrolujú sami seba. Na statky politických špičiek sa preto pozrela nadácia Zastavme korupciu, pričom na paškál si zobrala šéfa Sasky Richarda Sulíka a predsedu KDH Milana Majerského.

Richard Sulík

Čo sa príjmov týka, Sulík si posledné roky uvádza iba plat z verejnej funkcie, za rok 2021 išlo o takmer 61 000 eur. Čo sa týka iných príjmov (napr. podnikanie), Sulík uviedol, že do roku 2027 bude dostávať splátky za predaj firmy FaxCopy. „Tieto sa však nedeklarujú ako iný príjem," vysvetlil Sulík nadácii.

Sulík bol kritizovaný za to, že vlastníctvo státisícového ranča v Austrálii ´zabalil´ do podielu vo firme. Nevedelo sa, či ide o domácu či zahraničnú firmu a či sa k podielu viaže aj ranč. V najnovšom priznaní už spomína dva podiely na spoločnostiach, pričom spresnil, že oba sa týkajú ranča. „Je to podiel v spoločnosti, ktorá vlastní ranč v Perthe. Spoločnosť sa volá Indigo Trails Ltd," uviedol šéf liberálov a upresnil, že v prípade druhého podielu ide o 50 percentný podiel v spoločnosti.

Šéf Sasky priznal, že počas roku 2019 používal starší Mercedes Benz, ktorý si požičiaval. Komu patril, neuviedol. „Mercedes je veľké rodinné auto, ktoré používam na občasné výlety,“ povedal Sulík s tým, že auto používal iba zriedkavo a tento rok ho odkúpil za 17 000 eur. Vlani kúpil aj byt v bratislavskom Ružinove, pri ktorom kataster neeviduje žiadnu hypotéku. Exminister hospodárstva vysvetlil, že na kúpu použil peniaze, ktoré získal z predaja iného svojho bratislavského bytu na Štetínovej ulici.

Milan Majerský

Líder kresťanských demokratov roky vlastní byt v Levoči, ktorý spláca cez hypotéku. V roku 2019 získal pozemok v obci Mlynica pri Poprade a spolu so súčasnou manželkou a taktiež členkou KDH Miriam Lexmannovou na ňom stavajú dom. Manželia si na stavbu zobrali hypotekárny úver v Slovenskej sporiteľni. „Stavbu dokončujú z predmetného úveru a z ich osobných úspor," dodala hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

Pri financiách KDH nadácia Zastavme korupciu upozornila aj na dcérsku spoločnosť hnutia s názvom KDH servis. „Ide o eseročku, ktorej hlavná činnosť spočíva hlavne v reklamných službách. Hnutie si svoje dlhy voči dcérskej eseročke splatilo aj z peňazí zo štátneho rozpočtu," objasňuje nadácia a dodáva, že podobné uhradenie záväzkov zo štátneho rozpočtu zákon zakazuje. Na to poukázal aj audítor, ktorý upozornil, že „zákon o politických stranách zakazuje použitie štátnych príspevkov na podnikanie firmy, ktorú politická strana založila alebo je jej jediným vlastníkom". Zároveň dodal, že zákon je v tejto oblasti vágny a právne nejasný. KDH porušenie zákona odmieta. „Audítor v závere svojej správy konštatoval, že nezistil žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa domnieval, že hospodárenie KDH nie je v súlade so zákonom," vysvetlila hovorkyňa hnutia Hamalová.