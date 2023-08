Pri mánii okolo Barbie treba zachovať obozretnosť.

Nový film o populárnej bábike Barbie rozpútal hotovú mániu. Snímke, v ktorej hlavné úlohy stvárnili Margot Robbie a Ryan Gosling, sa podarilo uspieť aj v kinách, kde tento rok finančne pohorelo už viacero očakávaných veľkofilmov. Nezostalo však iba pri filmovom plátne. Internet zaplavili obrázky obyčajných ľudí, ale aj populárnych osobností a politikov, z ktorých sa stali bábiky. Je to možné vďaka aplikácii, ktorá z hocikoho po pár klikoch myšou spraví Barbie alebo Kena.

Má to však svoju cenu. Ak by ste chceli vedieť, ako by ste vyzerali, keby ste boli slávna hračka, dajte si pozor, lebo môžete ohroziť seba aj svoje údaje. „Vďaka mánii, ktorú spôsobil film Barbie, mnohí masovo využívajú aplikáciu, ktorú v skutočnosti nepotrebujú a neprekáža im ani to, že jej udelia prístup napríklad k histórii platieb," varuje Národný bezpečnostný úrad.

Ide o aplikáciu BaiRBIE.me, ktorá môže pod zámienkou nevinnej zábavky získať prístup ku kamere vášho zariadenia, záznamom o vašej polohe, záznamom o tom, aké sociálne siete používate alebo detailom o vašom smartfóne. Aplikácia okrem toho nespĺňa požiadavky na ochranu osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Nedá sa preto povedať, ako jej tvorcovia naložia so zhromaždenými dátami. „Dôležité je vždy skontrolovať, k čomu všetkému má prístup. Ak si pýta zbytočné prístupy, nepovoľte jej ich, aplikáciu nepoužívajte a vymažte si ju," radí úrad.

Pred aplikáciou varovalo aj poľské ministerstvo pre digitalizáciu. Upozorňuje, že zdanlivo nevinná vizuálna premena na bábiku je v skutočnosti masívnou operáciou zameranou na zhromažďovanie údajov o používateľoch internetu. Podobne ako Národný bezpečnostný úrad odporúča, aby „sme boli opatrní v tom, na čo klikáme".