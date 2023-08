Internetoví podvodníci sú čoraz rafinovanejší.

Internetoví podvodníci sú čoraz rafinovanejší. V digitálnom svete treba byť opatrný a dvakrát si rozmyslieť, na čo kliknúť a aké stránky radšej nenavštevovať. V tomto prípade sa naozaj pochlapili. Zobrali si na paškál web slovenského ministerstva vnútra, ktorý je takmer na nerozoznanie od skutočného štátneho webu. Dokonca aj názov www adresy je totožný.

Na webe ministerstva použili metódu tzv. phisingového podvodu, kde autori zákerne úplne prekryli celú www adresu stránky. Takže návštevník má dojem, že sa ocitol na skutočnej stránke rezortu, kde má sekciu slovenská polícia. ,,Rozdiel však spočíva v tom, že keď si tú www adresu prepíšete, na tej pravej nájdete policajný obsah. V tomto prípade vás však chcú podvodníci priviesť do úzkych a pod nátlakom od vás vymámiť peniaze," varuje ruka zákona. Na stránke sa nachádza platobná brána, cez ktorú sa podvodníci snažia získať osobné údaje, konkrétne informácie o bankovej karte, aby ich mohli zneužiť.

Stránku je ťažko rozoznať od originálu. Zdroj: facebook.com/hoaxPZ

Podvody tohto typu sa našťastie dajú rozoznať podľa viacerých indícií. Hekeri používajú naliehanie, čo vidieť aj v tomto prípade, kde vyzývajú na zaplatenie "pokuty" do dvanástich hodín. ,,Ak na niečo také natrafíte, určite si najprv vyhľadajte skutočnú www adresu, či sedí s daným obsahom. Toto je čisté klamstvo," odporúča polícia.

Podvodníci sa snažia ľudí zahnať do úzkych argumentom, že navštevujú pornografické stránky. Za to však pokuta nehrozí. Polícia taktiež nemá kompetencie či oprávnenie blokovať webový prehliadač. ,,Celé je to totálny nezmysel, ale nikdy neviete, ktokoľvek môže naletieť. Stránka vyzerá na prvý pohľad úplne reálne, preto varujte vaše okolie, že ide o podvod," dodávajú policajti.