Tomu sa nechce ani veriť!

Majk Spirit (38) sa v lete pred tromi rokmi tajne oženil s ukrajinskou modelkou Máriou, ktorá o pár mesiacov porodila jeho dcérku Ariu. Ich hniezdočkom sa stal luxusný bratislavský byt ladený do svetlých odtieňov, kde prevláda biela, sivá a béžová farba.

Spirit je však známy tým, že v minulosti zainvestoval do viacerých nehnuteľností, k bytom v Ružinove a v Krasňanoch pribudol v roku 2019 nebytový priestor v časti Nové Mesto a v roku 2020 investoval do bytovky v Dunajskej Lužnej.

Napriek tomu sa rozhodol presťahovať, a to rovno do cudziny. „Tento týždeň sme sa presťahovali do Prahy,“ prezradil svoje tajomstvo raper, ktorý tak po rokoch opustil Slovensko. „Nové začiatky sú vždy trochu výzva, ale tešíme sa. Aj na nové príležitosti a novú inšpiráciu, na nové spolupráce a nové biznisy, nové priateľstvá a nové ,vibes‘. Cítim, že prichádza ďalší level. Keď som mal dvadsať, myslel som si, že štyridsať je už takmer koniec života. Teraz mám 38 a úprimne naozaj cítim, že to najlepšie len príde. Poďme!“ povzbudzuje sa Spirit.