Toto nikto nečakal! Hana Lasicová sa vyzliekla. V bielizni ukázala svoje krivky. A čo vy, hanbíte sa za svoje telo?

Spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová (42), ktorá je dcéra Milana Lasicu a Magdy Vášáryovej, vychováva dve dcéry Ester (11) a Stelu (9). Vyštudovala ekonómiu na univerzite vo Viedni a komparatívnu literatúru na Sorbonne. Okrem dobrého vzdelania jej rodičia dali do vienka oveľa viac. Záležalo im, aby vyrastala aj so zdravým sebavedomím, aby bola spokojná sama so sebou.

A to chce zjavne odovzdať aj svojim ratolestiam. „Odkedy dcéry pomaličky idú do puberty, čoraz viac rozmýšľam nad tým, ako im sprostredkovať spokojnosť s vlastným telom. Nejde len o to nehanbiť sa za niečo, čo má každý, ale aj sám seba akceptovať so všetkými chybami,“ začala uvažovať verejne na sociálnej sieti Lasicová, ktoré priznala, že v dospievaní riešila mnohé ťažké veci, ale až v tomto veku si uvedomila, že nikdy neriešila svoje telo a výzor.

„Nikdy som nedržala diétu ani necvičila s cieľom schudnúť či dosiahnuť nejaký konkrétny vzhľad. Raz viem vyzerať ako na prvej fotke, ale asi častejšie ako na druhej. Lebo vek a tehotenstvá a cisársky a diastáza. A nepravidelný pohyb,“ priznala a pridala dve fotografie, na ktorých je v červenej bielizni a v čiernych plavkách. Hoci nemá dokonalú postavu a vidieť jej aj „faldíky“ na brušku, nehanbila sa ísť s kožou na trh.

„Mám pocit, že za to zas môžu moji rodičia, od ktorých som nikdy nepočula negatívnu vetu na náš vzhľad. Vždy sme so sestrou pre nich boli tie najkrajšie (a najmúdrejšie) a často nám to opakovali. Mama dokonca nechcela uveriť, že sestra nemôže byť modelka (má 165 cm),“ opisuje Hana a pokračuje: „Okrem toho mama nikdy neriešila, ako vyzerá a že by mohla vyzerať inak - mladšie, chudšie, krajšie. To bol asi najlepší vzor. Spolu s tým, že viac než na vzhľade záleží na tom, čo má človek v hlave a duši.“ Dvojnásobná mama dúfa, že bude schopná odovzdať rovnakú zdravú spokojnosť aj svojim dcéram. „Ale hýbať sa treba! Idem na to v lete,“ dodala na záver.