„Nevyužil som feng šuej ani iných čarodejníkov," vraví Flašík o svojom bývaní.

Europoslankyňa Monika Beňová (55) a jej exmanžel Fedor Flašík (65) sa rozišli bez tradičných problémov a prekáračiek v apríli 2017. Po krachu manželstva sa reklamný mág , ktorý si s Monikou v minulosti postavili v bratislavskej Vrakuni dom, odsťahoval do bytu v Starom Meste, kde kedysi bývala jeho dcéra i jej kamarátky. Po rozvode sa však rozhodol, že zažne žiť život „slobodného mládenca“ práve tu, v byte, ktorý kompletne zrekonštruoval podľa svojich predstáv.

Všetko si urobí sám

Pre PLUS 7 DNÍ v minulosti priznal, že pri zariaďovaní nevyužil žiadne služby dizajnéra. „Všetko som si vždy a všade robil sám. Od zariadenia cez prerábanie či logistiku v nehnuteľnostiach, ktoré mám. Nikdy som nevyužil pomoc, teda okrem architekta, keď som staval dom, ale aj to som nakreslil a povedal, akú mám predstavu.“

Manuálne zručný podnikateľ si hocičo sám opraví, natrie či pripevní. No do prerábania bytu sa predsa len pustila firma - vymieňalo sa všetko. „Okná, kompozícia, terasa. Bol tam balkón, ktorý som za­sklil. Teraz tam mám akože fajčiareň a pes záhradu s búdou, ale nechce tam byť, chodí tam iba žrať.“ Flašíkov byt, ktorý je na prízemí bratislavského bytového domu, vás ihneď ohúri svojským riešením. Netradičná je dispozícia priestoru a na stenách visí nespočetné množstvo mŕtvych rýb. Teda ich obrazov. „Je ich stopäťdesiat, a tak nejako putujú so mnou životom,“ rozpráva Fedor o svojej zbierke, ktorá môže byť pre mnohých odpudivá.

„Sú to obrazy od môjho strýka, národného umelca Františka Studeného. Prvé som od neho dostal na maturitu. Potom som si od neho dokúpil ďalšie, až som zrazu začal kupovať iba údenáče. Na voľnom trhu ich už nie je veľa. S touto tematikou a od jedného autora.“

Sám Flašík rybár nikdy nebol. „Zbieral som ich kvôli strýkovi, ja som nikdy nič nechytil. Ale tieto zdochnuté ryby na mňa nejako pôsobia. Ja som si už na ne jednoducho zvykol. Mám aj iné obrazy, ale tie sú na chate, kde je mišmaš všetkého, alebo vo firme v kancelárii. Mám rád výtvarné umenie aj fotografiu. Pár fotiek som dostal od Tibora Huszára, dokonca mi zo žartu robil autoportréty. Bol to môj kamarát,“ spomína Fedor, ktorému je jedno, či je obraz drahý, alebo lacný, v prvom rade sa mu musí páčiť.



Vytáčajú ho vraj len pózy ľudí, ktorí sa potrebujú predvádzať. „Máš Benku? No nemám, lebo sa mi nepáči. A je mi jedno, že stojí toľko a toľko. Obrazy neberiem ako investíciu alebo aby som sa pýšil, že ich mám. Drahé obrazy z aukčnej spoločnosti väčšinou sledujem len tak náhodne - sú to také depresívne hnusoby. Nech mi prepáčia všetci kunsthistorici, tie by som si nezavesil ni­kde, lebo by som sa pomočoval alebo zajakával, keby som ešte chvíľu okolo nich chodil. Ale to neznamená, že je to zlé umenie, to je iba môj subjektívny názor. Mňa musí obraz osloviť. Veľa Laluhov som nechal v prvom byte po prvom manželstve. Neviem, či tam nebola aj nejaká grafika od Picassa. Ešte tam boli nejaké obrazy od iných známych autorov, od Dalího asi dve alebo tri originálne grafiky či kresby. Mal som krásnu bronzovú sochu, tiež od Dalího, ale tú som nechal u Monče,“ spomína exmanžel političky Beňovej. „Povedala, že sa jej veľmi páči, tak som jej ju nechal.“

Hlúposti, ktoré nakúpil

Fedor Flašík priznáva, ako mu záleží na tom, aby všade bola príjemná atmosféra, no vo svojom byte nevyužil ani známe čínske umenie feng šuej, podľa ktorého mnohí zariaďujú svoj domov. „Nevyužil som ani iných čarodejníkov, ani sa podľa toho neriadim. Snažím sa riadiť život sám. Neznášam tie naštylizované chladné priestory, hoci sú drahé, značkové, blyšťavé. Z toho som už dávno vyrástol, z takých povrchností. Mne to vôbec nič nehovorí, mám potom pocit, že som v showroome nejakého dizajnéra. Na to úplne s..iem, s..iem na značky. Keď sa mi v tom dobre sedí, môže to byť z nežného reťazca,“ vraví podnikateľ, ktorý ani nevie vypichnúť, čo je pre neho v byte najvzácnejšie. „Čo tu mám, pôjde asi všade so mnou. Inak je pre mňa najdôležitejší pes Pedro.“

Do čoho teda investuje, keď to nie je zariadenie bytu? Na čo ako muž najviac míňa peniaze? „Nikdy som o tom neuvažoval. Hodiniek mám veľa, ani neviem kde, asi vo firme. Už dlhé roky nosím len športové garminy,“ vraví Flašík, ktorého tieto hodinky vyšli do tisíc eur. Ostatné si uložil do trezoru. „Viete, akú hlúposť som si kúpil? Defender auto, lebo som si ho pamätal ešte zo seriálu Daktari, kde na ňom ležala levica Elsa. Chcel som ho mať asi ako dieťa. Inak je to celkom nezmyselné auto, nedá sa s ním nikam ísť, ale je v tom zase ,sranda‘. Ja ho volám traktor a mám ho rád. Potom som v živote kúpil tisíce nezmyslov, ktoré už nemám a ktorých sa bolo ťažko zbaviť. Som veľmi impulzívny a keď niečo chcem, chcem to hneď. Potom o mesiac zistím, že to bola úplná zbytočnosť. Človek musí prejsť cestu životom, až zistí, že bol idiot.“

O domácnosť sa nestará

Obrovskú nehnuteľnosť na strednom Slovensku v okrese Lučenec, z ktorej si chcel Fedor Flašík kedysi urobiť biofarmu, už predal. Usadlosť na Madačke kúpil ešte počas prvého manželstva pre svoje deti. „Bolo fajn, že samota a ranč. Tam bolo všetko - kone, lamy, ovce, kozy, sliepky, zajace, ale potom, keď deti vyrástli a majú svoje rodiny, s celou chalupou ma poslali do r..i. Mne sa tam nechcelo chodiť. Až jedného dňa prišiel niekto, kto to chcel kúpiť. Myslel som si, že je to nepredajné, aj keď to malo krytý bazén a bolo to veľké.“ Napriek tomu, že podnikateľ kedysi túžil po biofarme, dnes si na jedlo nepotrpí. „Nevarím. Keď tu nič nemám, tak nejem. Nemusím jesť. Nedržím diétu, ale ani nevymýšľam nad jedálnym lístkom. Doma mi stačí, keď mám náhodou vajce, tak si urobím praženicu. Nie som typ človeka, čo musí vyhľadávať nejakú reštauráciu, kde mi donesú jedlo s tými počmáranými taniermi. Zožeriem to, ale nepos..iem sa z toho. Dnes som si kúpil chlieb, nejakú salámu a šunku, aby som mal na chatu. Tam sa najem na kopci.“



O domácnosť v Bratislave sa podnikateľovi starajú dve dámy. „Mám na to takú Táničku a jej sestru, majú kľúče od bytu, a keď ich poprosím, aby mi nakúpili, tak mi donesú tie veci domov. Dvakrát do týždňa mi chodia oprať a upratať. Pretože behám a chodím do ,posilky‘, každý deň je nová várka oblečenia. Ale chatu na Stuhlecku upratujem sám. Tu v byte som pomerne málo, skôr tu iba prespávam. Každý víkend som preč - v zime chodím lyžovať a keď príde apríl, začnem hrať golf," priznal nám pred štyrmi rokmi.

Nedotknutá: V kuchyni sa Fedor Flašík veľmi nezdržuje, vraj vôbec nevarí. Zdroj: Emil Vaško

Domased

Flašíkova najobľúbenejšia miestnosť je preto spálňa. Rovnako obývačka, kde rád oddychuje. „Dám si cigaru, zakúrim si v kozube. Milujem oheň, ale aj vodu, vietor, vlastne všetko, čo je vonku. A keďže som starý, tak aj tú spálňu... Mám v nej telku, ktorú si na chvíľu pustím, aby ma uspala.“ Napriek tomu, že žije v byte sám, tvrdí, že sa v ňom necíti osamelo. „Už niekoľkokrát som sa pristihol, že som fakt asi už starý, lebo sa mi už nechce večer chodiť von, ani keď mám stretnutie. Ani si nepamätám, kedy som išiel do mesta iba tak. Jednak je tam nuda ako sviňa a sú tam tie isté ksichty. Myslím moje ročníky, ktoré už poznám štyridsať rokov. Kam mám ísť? Do Eurovey na kávičku? Veď by som tam vyzeral ako úchyl, ktorý naháňa zlatokopky. Mňa to nebaví.“ Zrelý šesťdesiatnik si občas predsa len vybehne von s kamarátmi na víno. A, ako nám priznal, nielen s kamarátmi. Na otázku, či má po svojom boku nejakú novú ženu, odvetil: „Takto by som to nenazval. Lebo by sa mohli uraziť, takže mám - nazvime to - kamarátky.“

Nikto oficiálny teda neprichádza do úvahy? „Nehovorím, že neprichádza do úvahy, ale v mojom veku si dávať záväzky...“ zamýšľa sa Flašík. Vraj v ženskej spoločnosti ho v meste môžeme stretnúť zväčša cez deň. „Určite, ale veľa dám, s ktorými ma môžete stretnúť, sú naozaj kamarátky a nemá to žiadny sexuálny podtext. Mám veľa kamarátok, ktoré sa so mnou už boja chodiť von, aby si niekto nemyslel, že spolu niečo máme. Ale o mne bolo vždy známe, aj keď som bol s Mončou, že mám radšej dámsku spoločnosť. Pánsku spoločnosť som nikdy nemal rád, od detstva. Radšej som chodil von s babami, chalani ma nudili.“ Ako Fedor priznal, dámsku spoločnosť, teda milenky, si domov nevodí. „Tu do bytu nie, sem chodia iba dve, ktoré upratujú byt, alebo kolega. Oni majú kľúče,“ dodá Fedor v ideálnom byte pre slobodného mládenca, akým je teraz on. Aj keď netají, že sa mu lepšie bývalo v dome, ktorý po rozvode ostal Monike. „V zime to je jedno, ale v lete to malo svoje čaro. Miloval som terasu, keď človek mohol vyjsť do záhrady. To by som bol veľký hrdina, keby som sa tváril, že dom je hovädina. Ale aby som sa teraz preto zbláznil, to nie.“

Dom vo Vrakuni nechal Monike. Zdroj: Archív



Napriek tomu sa zamýšľa, že by si časom možno nejaký dom postavil. „Zatiaľ som tu a uvidíme, čo bude. Keby som chcel stavať, tak už iba drevený montovaný bungalov. Semtam sa nad tým zamyslím. Uvidíme, možno časom. Musím sa pozrieť na pozemky, ktoré mám, ale neviem, či sa tam dá stavať, musím to zistiť. Teraz to nie je také, že by som sa upäl a musím to mať,“ zamýšľa sa Flašík nad budúcnosťou.