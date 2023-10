Zmenená Niki Zsuriková, ktorá sa zviditeľnila v šou Ruža pre nevestu, maľovala obrazy v hoteli u Sklenaříkovej, portrétovala aj veľa známych osobností v zahraničí a má na konte ďalší úspech. Toto sa nepodarí hocikomu!

Mnohým Slovákom je dobre známa. Do šoubiznisu sa Niki, civilným menom Nikola Zsuriková (35), snažila vhupnúť už pred siedmimi rokmi, keď sa polonahá objavila na titulke pánskeho magazínu. No účasťou v reality šou Ruža pre nevestu, kde mala získať srdce jedného muža, si nebola úplne istá. Rozhodla vraj zvedavosť a fakt, že svetlá reflektorov ju vždy priťahovali. „Veľmi som váhala, bola som však bez partnera a keďže mám dobrodružné srdce, spojila som príjemné s užitočným. Veď človek nikdy nevie, kde nájde lásku. Aj keď musím priznať, že to nebolo vyložene iba kvôli tomu,“ prezradili pre PLUS 7 DNÍ rodená Bratislavčanka, ktorá sa pár mesiacov po šou výrazne zmenila.

Niki, ktorú to od malička okrem kamier ťahalo aj k plátnu a farbám, sa dnes pýši novým imidžom. Po dlhovlasej tmavovláske už niet stopy, ambiciózna maliarka sa nechala ostrihať. „Nechala som si vlasy výrazne skrátiť, aby sa mi na zimu nelámali a boli zdravšie," priznala nám Zsuriková, ktorá vraj už mala v minulosti aj oveľa kratší zostrih. Zaujímalo nás, keďže v čase šou bola nezadaná, či predsa len u nej neplatí známa fráza: "Nové vlasy, nový muž". „Tak trochu aj áno," odvetila s úsmevom Niki, ktorá netají, že aktuálne randí s istým Francúzom, o ktorom však nechce, zatiaľ, veľmi hovoriť. „On veľa cestuje, tak sme spolu zatiaľ málo. Uvidíme ako sa to vyvinie," dodala.

V paláci u Sklenaříkovej

Playmate Niki Zsuriková je však divákom pomerne známa, pred pár rokmi súťažila v relácii Nákupné maniačky, kde získala cenu stylistu. S Dominikou Kavaschovou a Braňom Deákom si zahrala zas v seriáli Oteckovia a v minulosti sa tiež objavila v americkej reality šou, kde robila čašníčku. V roku 2019 sa tmavovláska pripomenula opäť našim divákom, a to ako manželka Francúza Sofiana, ktorý sa snažil ohúriť porotu v šou The Voice Česko Slovensko.



Dvojica žila spolu najskôr v Paríži a po narodení syna Nea sa presťahovala do Marrákeša. „V Maroku sme fungovali ešte ako rodina. Potom, keď mal malý rok a tri mesiace, som sa zbalila a odišli sme na Slovensko. Odvtedy sme tu. So Sofianom nie sme spolu štyri roky, ale so synom sa stretáva,“ vysvetlila nám mladá žena, ktorá vraj nechcela zotrvávať v toxickom vzťahu.

Paradoxne, práve v Maroku sa vďaka Sofianovi zoznámila s našou najznámejšou topmodelkou Adrianou Sklenaříkovou a jej manželom, podnikateľom arménskeho pôvodu Aramom Ohanianom. „Môj bývalý tam spieval a oni vedeli, že maľujem, tak vznikla myšlienka, či by som nechcela vytvoriť nástenné maľby v štýle orientalizmu v ich päťhviezdičkovom hoteli, ktorý bol vo výstavbe. Bolo to zaujímavé, lebo môj syn mal vtedy okolo troch mesiacov a ja som ho dojčila. Popritom som odbiehala maľovať steny,“ rozpráva Niki. Tvorila na lešení i v prievane, ale nesťažovala sa. „Nie som typ človeka, ktorý frfle, brala som to ako výzvu. Predtým som nič také nerobila, bola to nová skúsenosť,“ zaspomínala si.

Portrétovala Kollára

Keď bola Niki tínedžerka, chvíľu to vyzeralo, že jej budúcnosť je jasná. Vyštudovala odbor reštaurovanie na škole umeleckého priemyslu a prijali ju na odbor architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Skúšala tiež štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie, ale obe školy prerušila pre pracovnú ponuku v zahraničí. „Mala som aj iné povolania, lebo umelcovi trvá, ak nepochádza z úspešnej rodiny, kým si vybuduje meno. Pracovala som v PR odvetví v zahraničí, v reštauráciách, v kluboch a chvíľu som robila manažérku pre jeden známy hotelový reťazec v Žiline,“ opisuje nám svoj pracovný životopis, ku ktorému pridala aj kozmetické kurzy na úpravu mihalníc.



Nakoniec sa k štetcom vrátila a jej obrazy dnes majú doma futbalisti Ján Ďurica, Martin Škrtel či Stano Lobotka, rovnako speváčka Patrícia Vitteková či český zápasník MMA Karlos Vémola. „Lela si objednala obraz cez galériu, chcela ho pre Karlosa k narodeninám a bola veľmi nadšená,“ teší sa ešte dnes zo spokojnej klientky maliarka. Ale hádam najviac obrazov má od nej predseda parlamentu Boris Kollár. „Maľovala som jeho dcéry, maminu aj Borisa s bratom Ľudkom,“ vyratúva zhotovené diela.

Až po majiteľa Guess

Obrazy od Niki si kúpil aj bývalý brazílsky futbalista Anderson Luiz de Carvalho, známy ako Nenê, ktorý v minulosti hral za klub Paris S­ain­t­-Germain. „Maľovala som jeho dve deti - Lea a Lukasa. Obraz odo mňa má aj bývalý francúzsky futbalista Cyril Théréau,“ chváli sa nám Zsuriková.



Svoje výtvory vystavuje v galérii v Bratislave a čoskoro i vo Viedni, ale nájdeme ich aj za veľkou mlákou. Majiteľ módnej spoločnosti Guess Paul Marciano si jeden zavesil vo svojej kancelárii v Los Angeles. „Žila som dlhé roky v zahraničí, kde som spoznala veľa ľudí. S majiteľom Guess mám spoločného známeho, tak som sa mu ozvala, prehodili sme pár slov a prijal odo mňa obraz, potom si sám ešte jeden objednal. Maľovala som ho s manželkou,“ prezrádza Niki detaily ich zoznámenia.

Poletí do vesmíru

Ako umelkyňa miluje spájať staré veci s novými. Obrazy maluje v štýle pop art a teraz inklinuje skôr k renesancii a neoklasicizmu. „Do obrazu vkladám prvky zo života, či už je to láska, vojna a v poslednom čase aj ekológia. Je to aktuálna vec, ktorá má vplyv na nás všetkých, tak ju chcem ako umelkyňa viac zobrazovať,“ vraví Niki, ktorá sa nám pochválila aj so svojim úspechom. Jej dielo poletí čoskoro do vesmíru. „Prvého novembra poletí z Kalifornie prvý ružový satelit cez space-x raketu, konkrétne Falcon 9 transporter, do vesmíru. Tento satelit má v sebe uložené moje umenie v digitálnej forme, ktoré bolo špeciálne vytvorené pre túto udalosť v galérii vo Švajčiarsku. Originál je vystavený v Victorias gallery v Bratislave," priznáva brunetka, ktorá plánuje svoje hranice s umením posúvať aj iným smerom. „Koncom roka alebo začiatkom toho budúceho by som rada zrealizovala ďalší projekt v oceáne. Nechcem prezradiť presne o čo sa jedná, ale bude to veľká vec," odkryla nám svoje plány umelkyňa.