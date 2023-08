Zdravotníčka zniesla zo sveta sedem bezbranných bábätiek, o ktoré sa mala starať. Samu seba nazvala satanom.

Najhoršia sériová vrahyňa bábätiek v Spojenom kráľovstve sa z väzenia už nedostane, no rodičom to deti nevráti. Pre svoje klbká šťastia boli ochotní podstupovať náročné kolá umelého oplodnenia. Nakoniec si však nestihli vytúžených potomkov k sebe ani len privinúť. Z najkrajšieho životného obdobia sa stalo to najsmutnejšie. Môže za to zdravotná sestra Lucy Letbyová (33). „Oddnes ste pre nás ničím,“ adresovali jej rodičia obetí po vynesení rozsudku. Súd v Manchestri poslal Letbyovú za mreže na doživotie bez možnosti prepustenia. Porota ju uznala za vinnú z vraždy siedmich novorodencov a z pokusu o vraždu ďalších šiestich. Je len štvrtou ženou v krajine, ktorá dostala najtvrdší trest.

Žiadna ľútosť

Letbyová pracovala s chorými a predčasne narodenými deťmi na novorodeneckom oddelení Nemocnice grófky z Chesteru na severozápade Anglicka. „Novorodenecké oddelenie bolo tým najbezpečnejším miestom na svete. Miestom, kde bábätká menšie ako ruka dospelého naberú prvý krehký nádych, kde každé búšenie srdca je dôvodom na oslavu a kde tí, ktorí sa narodili na hranici života, takmer vždy nakoniec odídu domov so svojimi rodičmi,“ opísal pre The Guardian nemenovaný doktor. Štúdie ukazujú, že napriek tomu, že sa deti narodia predčasne na pokraji životaschopnosti, ich vyhliadky na život sú dobré. Z každých tisíc predčasne narodených detí v Spojenom kráľovstve ročne zomrú menej ako dve. Zo stoviek detí, ktoré sa za rok narodili v Nemocnici grófky z Chesteru, zomrelo jedno až tri. Až do roku 2015, keď nastúpila sestra Letbyová.



Od júna 2015 do júna 2016 podľa sudcu Jamesa Gossa „premyslene, vypočítavo a ľstivo“ vraždila a pokúšala sa vraždiť novorodeniatka. „Vo vašom konaní bola zloba hraničiaca so sadizmom. Počas procesu ste chladne popreli akúkoľvek zodpovednosť za svoje previnenie. Nemáte žiadne výčitky svedomia. Neexistujú žiadne poľahčujúce okolnosti,“ cituje sudcu BBC. Letbyová si rozsudok vypočuť neprišla, zbabelo zostala sedieť v cele, kde jej ho doručia aj s vyhláseniami rodičov obetí. Deti trávila tak, že im vpichovala vzduch do krvného obehu či žalúdka, podávala inzulín, prekrmovala ich mliekom. Brániace sa telíčka atakovala aj viackrát. V niektorých prípadoch bola pri ich následnom oživovaní. Niektoré z detí, ktoré sa podarilo zachrániť, majú doživotné následky pre poškodenie mozgu.

A až Q

V záujme zachovania anonymity rodín sa v súdnej sieni hovorilo o novorodencoch pod písmenami od A do Q. Niekoľko minút po tom, ako 8. júna 2015 Letbyová nastúpila do nočnej služby, vstrekla dieťaťu A, ktoré bolo z dvojčiat, do tela vzduch. Skolabovalo, pokusy o záchranu boli márne. Na druhý večer, keď zloprajná zdravotníčka nastúpila opäť do služby, museli lekári resuscitovať aj druhé z dvojčiat. „Nie, už nie,“ kričala jedna zo sestier. „Moje dieťa už nie,“ plakala zúfalá matka. Novorodenca sa podarilo zachrániť. „To, čo malo byť najšťastnejším obdobím nášho života, sa stalo najhoršou nočnou morou,“ vypovedala matka. Dodala, že ich strach o dieťa B mu zachránil život, pretože sa následne od neho nepohli a vždy bol pri ňom niekto z rodiny.



Extrémny vzorec správania páchateľky ilustroval prokurátor Nick Johnson na dieťati I. Narodilo sa v 27. týždni tehotenstva, vážilo len 970 gramov, no inak bolo zdravé. Letbyová dieťaťu dopravila sondou do žalúdka vzduch. Bezbranné telíčko sa urputne bránilo. Podarilo sa jej ho zabiť na štvrtý pokus. Po jeho smrti sa zdravotníci spýtali rodičov, či ho chcú naposledy okúpať. Matka vypovedala, že keď „kúpala svoje dieťa, ktoré krátko predtým zomrelo, Letbyová vošla do izby a podľa matkiných slov sa usmievala, spomínala, ako bola pri prvom kúpaní dieťaťa I, a tvrdila, že ho milovala“.



Poslednými obeťami boli dve z trojičiek O, P a Q. Narodili sa v júni 2016. Zaútočila na ne po tom, čo sa vrátila z dovolenky na Ibize. V tom čase bola Letbyová podľa obžaloby už „mimo kontroly“. Keď mali trojičky len dva dni, dieťaťu O sa nafúklo brucho a zomrelo. Len trinásť minút po tom Letbyová napumpovala do žalúdka vzduch aj jeho súrodencovi, zomrel deň nato. V snahe zachrániť novorodenca ho chceli presunúť do inej nemocnice. Diabolská zdravotná sestra utrúsila: „Neodíde odtiaľto živé, však?“ Pritom keď priniesla mŕtve deti rodine do izby, aby sa s nimi rozlúčili, ronila slzy. „Bola zdrvená, vyzerala rovnako užialene ako my,“ povedala matka trojičiek polícii. Údajne sa pokúsila zabiť aj tretieho súrodenca, ale porota pri tomto obvinení nedokázala dospieť k verdiktu. Celkovo sa nevedela uzniesť pri šiestich pokusoch o vraždu piatich detí a v dvoch prípadoch Letbyovú zbavila obvinení.

Kľúčové dôkazy

Jedným z kľúčových dôkazov proti Letbyovej bol jej ručne písaný odkaz na samolepiacom papieriku. Polícia ho našla v dome pri jej zatýkaní v roku 2018. Znel: „Nikdy nebudem poznať, aké je to mať rodinu. Nezaslúžim si žiť. Zabila som ich schválne, pretože nie som dosť dobrá na to, aby som sa o ne starala. Som hrozne zlá osoba. Som diabol, urobila som to.“



Hlavného konzultanta pre pediatriu na novorodeneckom oddelení Stephena Breareyho už v októbri 2015 znepokojili úmrtia troch detí v priebehu dvoch týždňov. Skontroloval teda záznamy, no ich smrť nič nevysvetľovalo. Pozrel sa preto, kto v tom čase pracoval. Pri každom úmrtí bola v službe sestra Letbyová. Brearey išiel so svojimi zisteniami za riaditeľkou ošetrovateľov Alison Kellyovou. „To nemôže byť tá milá Lucy,“ zmietla podozrenia zo stola.



Zdravotnícky expert obžaloby doktor Dewi Evans si preto myslí, že aj vedúcich pracovníkov nemocnice, ktorí nekonali, by mala vyšetrovať polícia. To, že Letbyová bola pri úmrtiach, spočiatku kolegovia vnímali ako náhodu, dokonca im jej bolo ľúto a hovorili o nej ako o „anjelovi smrti“. Darilo sa jej rafinovane zakrývať stopy. Vraždila najmä počas nočných zmien, keď bolo na oddelení menej ľudí. Falšovala dokumentáciu. Obete si starostlivo vyberala, napríklad také, ktoré boli extrémne nedonosené alebo mali zdedené choroby. Ich úmrtia sa tak na prvý pohľad nemuseli zdať až také prekvapujúce.



Dôležité bolo aj svedectvo Raviho Jayarama k prípadu dieťaťa K. Narodilo sa vo februári 2016 v 25. týždni tehotenstva, vážilo len 692 gramov, no bolo životaschopné. Jayaram bol hodinu a pol po pôrode v ošetrovateľskej miestnosti, kde písal dokumentáciu. Uvedomil si, že Letbyová, ktorá mala novorodenca na starosti, tam nie je. Keďže si v tom čase začínal všímať zhodu medzi nevysvetliteľnými úmrtiami a prítomnosťou sestry Lucy, rozhodol sa skontrolovať ju. Keď vošiel do izby, Letbyová stála nad inkubátorom. Dieťaťu K nebezpečne klesla hladina kyslíka, čo mal signalizovať alarm. „Alarm však nezvonil a sestra sa nesnažila nijako pomôcť.“ Keď sa jej doktor pýtal, čo sa stalo, povedala, že sa to práve začalo zhoršovať. Novorodencovi sa nehýbal hrudník, malo aj uvoľnenú dýchaciu trubicu. Napriek pokusom o stabilizovanie stavu o tri dni zomrelo.



Aj Jayaram varoval vedenie nemocnice dlhé mesiace pred Letbyovej zadržaním a dnes vyjadruje rozhorčenie nad nekonaním manažmentu. Podozrivú zdravotníčku síce pod tlakom neonatológov preložili na administratívnu pozíciu, no trvalo vyše roka, kým ju v júli 2018 konečne zatkli.

Lustrovala ich na Facebooku

Znepokojenie vyvolávalo už Letbyovej správanie. Rodičom obetí posielala priania a „lustrovala“ si ich na Facebooku, dokonca aj počas Štedrého dňa. Bola vraj čudne veselá, keď kúpala či obliekala mŕtve deti – akoby vykonávala posmrtný rituál. Na súde vinu za smrť bábätiek vytrvalo odmietala. Neprejavovala emócie a len ľahostajne hľadela cez sklenú stenu, ktorá ju v súdnej sieni oddeľovala, kým porota počúvala tie najotrasnejšie svedectvá. Slzu vyronila len raz – po začutí hlasu lekára, ktorý svedčil kvôli anonymite za zástenou. Do ženatého doktora bola údajne zamilovaná, pri jeho výpovedi chcela odísť späť do cely. Možným motívom Letbyovej konania mohla byť preto podľa prokurátora snaha, aby si ju tento lekár, ktorým bola posadnutá, všimol.



Prečo sa z mladej vyštudovanej zdravotnej sestry stala zlovestná vrahyňa novorodeniatok, sa asi nedozvieme. Neexistujú známky toho, že by bola v detstve zneužívaná, že by prešla nejakou traumou. Vyrástla ako jedináčik v klasickej anglickej rodine patriacej do strednej triedy. Jej otec a matka sa podľa susedov tešili obľube a rešpektu. Na dcérin súdny proces chodili. „Mala zdravý spoločenský život, okruh priateľov, svojich rodičov, chodievala na dovolenky, nenašli sme na nej nič nezvyčajné,“ cituje hlavnú policajnú inšpektorku Nicolu Evansovú agentúra Reuters. Prokurátori naznačili iný možný motív: že si „hru na Boha“ užívala a „vzrušenie“ z resustitácie ju vždy „nakop­lo“. Keď jej počas služieb zomrelo tretie bábätko za dva týždne v roku 2015, jej mentor jej poslal správu, že sú to náročné chvíle, no medicína je aj taká. „Myslím, že za tým je čiastočne aj osud. Všetko má svoj dôvod,“ odpovedala mu mrazivo.



„Dúfame, že budete žiť veľmi dlhý život a každý jeho deň pretrpíte za to, čo ste spáchali,“ odkázali jej do väzenia rodičia, ktorých deti zabila, skôr ako spoznali, čo je to život.