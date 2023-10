Virtuálna speváčka vydala debutový singel a nadviazala spoluprácu s prestížnym hudobným vydavateľstvom.

Americká nahrávacia spoločnosť Warner Music sa zapísala do histórie. Podpísala zmluvu s prvou virtuálnou popovou hviezdou, ktorej hlas vygenerovala umelá inteligencia, no čelí vlne odporu za „sexualizáciu detského tela“.

V bikinách od Kardashianovej

Noonoouri bola vytvorená v roku 2018 ako 18-ročná avatarka. Začínala ako digitálna influencerka. Na Instagrame má vyše 400-tisíc sledovateľov. Objavila sa v módnych kampaniach pre Dior, Balenciaga či Valentino. Až doteraz zväčša mlčala, no už spieva. Jej prvý singel Dominoes má na YouTube od začiatku septembra vyše 182-tisíc pozretí. Ako virtuálna hviezdička tvrdí na svojom Facebooku, hudba hrá v jej živote od začiatku veľkú rolu. „Vždy ma dobre naladí, živí moje vízie a nápady, ktoré sú mojou hybnou silou. Warner Music je domovom mnohých mojich obľúbených hudobných umelcov. Nemôžem byť vďačnejšia a poctenejšia, že sa môžem pripojiť k takej úžasnej rodine, kde sú hudobné melódie zároveň rytmom života.“ Čo poviete, lepšie by to nepovedala ani Britney Spears.

Noonoouri vytvoril 43-ročný grafický dizajnér Jörg Zuber z Mníchova. „Po dvoch rokoch tvrdej práce na jedinečnom hudobnom projekte sa konečne môžeme podeliť o túto neuveriteľnú tímovú prácu so svetom. Ďakujem Warner Music,“ napísal tvorca avatara k debutovému hudobnému videu.



Ako píše Daily Mail, väčšine fanúšikov popu však nezahrali do správnej noty Noonoouri ani vydavateľstvo. Primárne nie je problémom hudba. Ľudia na sociálnych sieťach odsúdili „nechutné“ rozhodnutie Warner Music vytvoriť „pedofilné clickbaitové“ hudobné video. Detsky pôsobiaca virtuálna kráska vo svojom debute vystupuje sporo odetá. Napríklad v modrých plavkách značky Skims od hviezdičky reality šou Kim Kardashianovej. Tie ladia s jej modrými vlasmi. Keď „začínala“, mala ich čierne.



„Prečo vyzerá ako dieťa?“ pýta sa jeden z používateľov sociálnej siete X. „Práve, keď som si myslel, že nemôžu klesnúť nižšie,“ uviedol ďalší. Podľa iných má Noonoouri telo 12-ročného dievčaťa, čo je „odporné“. „Toto je vzhľad, s ktorým chce byť Warner spájaný?“ pýta sa ďalší používateľ. „Hviezda budúcnosti“ je beloška s útlym telom, čo sa týka tváre, má veľké oči a malý nos aj ústa.

Má svoje výhody

„Noonoouri je digitálna postava, ktorá existuje už dlho a s ktorou sme podpísali nahrávaciu zmluvu,“ povedal hovorca Warner Music pre strednú Európu. „Nie je generovaná AI, aj keď sa na vytvorenie jej spevu použila umelá inteligencia. Talentovaní skladatelia a hudobníci napísali a nahrali jej debutovú skladbu Dominoes a už sa nevieme dočkať, kedy ju fanúšikovia objavia.“ Nahrávacia spoločnosť neprezradila sumu kontraktu, no keďže pieseň viac-menej vytvorili ľudia, každému budú vyplácané tantiémy, ako je to v prípade tradičnej hudobnej produkcie.



Noonoourin hlas je chrapľavý. Vytvorila ho AI, ktorá zobrala existujúce dáta a transformovala ich na niečo úplne nové. Zobrala nahrávku skutočnej ľudskej speváčky a upravila ju tak, aby popová hviezda získala svoju jedinečnú vokálnu identitu. Na debute spolupracovala s nemeckým dídžejom a hudobným producentom Allem Farbenom, vlastným menom Frans Zimmer (38).



Zmluva s virtuálnou postavou má pre Warner viaceré výhody. Ako píše futurista Bernard Marr pre Forbes, nikdy ju neomrzí koncertovať a propagovať svoju hudbu, za niekoľko sekúnd dokáže zmeniť hudobný štýl tak, aby držala krok s meniacimi sa trendmi mladých. Ak sa z nej stane superhviezda, nehrozí, že začne mať maniere, a nebude žiadať zvýšenie platu do astronomických výšin. Navyše je konkurencia medzi avatarmi čoraz väčšia. Modrovláska je jedným z 35 virtuálnych influencerov s overenými instagramovými účtami. Je tiež politicky aktívna. Hovorí o vegánstve, právach LGBTI či antirasizme. Podľa Marra síce našla svoj hlas, ale zaujímavejšie bude, či raz nájde svoju osobnosť a nezávisle od tvorcu či nahrávacej spoločnosti bude rozhodovať o svojom aktivizme či hudobnom štýle.

Ako pri YouTube

Oznámenie Warner Music prichádza mesiac po tom, čo vy­šlo najavo, že konkurenčný Universal Music rokuje so spoločnosťou Google o licencii na hlasy a melódie umelcov, aby ich bolo možné použiť pre skladby generované AI. O tejto téme sa ešte len začína diskutovať a na trh neboli uvedené ani žiadne takéto skladby, no cieľom je dospieť k dohode, na základe ktorej bude možné vyvinúť ďalší softvér, ktorý umožní fanúšikom vytvárať piesne AI a platiť vlastníkom autorských práv. Umelci by mali na výber, či sa do projektu zapoja alebo z neho odstúpia. Ide o podobnú situáciu, v akej sa ocitol hudobný biznis so vzostupom YouTube, keď ľudia začali používať hity vo videách, ktoré vytvorili. Viedlo to k súdnym sporom o porušovaní autorských práv. Niektorí hudobníci sa obávajú príchodu virtuálnych interpretov, ktorí im môžu sťažiť zarábanie na živobytie. V Spojenom kráľovstve už lobovali v parlamente za vytvorenie legislatívy na ochranu autorských práv.