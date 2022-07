Na poslednú rozlúčku s Ivanou Trump (†73) sa chystali prominentní hostia z celého sveta. Blízky priateľ až po jej smrti odhalil posledné tajomstvo jej života.

Rodina Ivany Trump od víkendu rozosiela pozvánky na jej dnešný pohreb. Na parte je veľká fotka vysmiatej Ivany na lyžiach. Meno rodáčky zo Zlína a jej dátumy narodenia a úmrtia sú vytlačené zlatou farbou. Posledná rozlúčka bola v rímsko-katolíckom kostole sv. Vincencia Ferrerského, ktorý sa na newyorskom Manhattane nachádza len približne 500 metrov od domu, v ktorom Ivana Trump roky bývala a nakoniec aj tragicky zomrela pri páde zo schodov. Za svojho života sa do neho chodil modliť napríklad maliar Andy Warhol (†58).

Na pohrebe sa okrem detí Ivany Trump Donalda juniora (44), Ivanky (40) a Erika (38) zúčastnil aj jej exmanžel Donald Trump (76), s ktorým mala Ivana neskôr dobré vzťahy aj napriek búrlivému rozvodu. Prišla aj jeho súčasná manželka Melania (52). Podľa The New York Post Donalda Trumpa správa o Ivaninej smrti veľmi vykoľajila, mali skutočne dobré vzťahy, dokonca sa s ňou radil aj v čase, keď zastával prezidentský úrad. „Bude to veľké, schádzajú sa sem ľudia z celého sveta. Presne takú rozlúčku by si Ivana priala,“ citoval People.com dlhoročného priateľa Ivany Trump R. Couriho Haya. Pozvánku dostal napríklad aj manažment Karla Gotta, ktorý bol jej blízkym priateľom.

Ivana však mala tesne pred nečakanou a tragickou smrťou iné plány. Ako prezradil jej dávny taliansky priateľ, producent Massimo Gargia (81), v Saint-Tropez už pre ňu chystal grandióznu večeru na uvítanie. Ivana však už nikdy nepríde. Pritom podnikateľka sa do Saint-Tropez chystala rovno na celé dva mesiace, po dvoch rokoch covidovej pauzy, keďže sa veľmi obávala, že ochorie. Z jej smrti je stále zničený. Ivaninho tragického konca mu je veľmi ľúto. „Viete, odišla úplne osamelá... Aj ten pád zo schodov tým mohol byť spôsobený, ktovie... Detaily nepoznáme,“ upozornil onedlho po nešťastí, že ide len o jeho hypotézu. Správa koronera za príčinu smrti uviedla "tupé poranenia trupu spôsobené nárazom". Massimo však prezradil ešte jedno, možno posledné tajomstvo konca jej života. Pozrite v GALÉRII.