Blond kráska z Love Islandu sa svojho sna o vzťahu s Muradovom nevzdáva, no týmto už prekročila všetky medze. Bagárovú po tých slovách muselo vystrieť!

Akčná blondínka zo show Love Island Sabina Karásková (23) všetkým dokola opakuje, ako medzi ňou a expartnerom speváčky Moniky Bagárovej (28), MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom (32) vzniká niečo krásne. Podľa jej slov si navzájom padli do oka, keď sa pred časom stretli na Oktagone a ešte v ten večer po návrate domov si s Machom začala písať. Už na druhý deň ju pozýval na rande a dal jej na seba telefónne číslo.

Kráske vôbec neprekáža, že Muradov ani len náznakom nepotvrdil, že má o ňu záujem či nebodaj už spolu niečo majú. Dokonca tvrdil, že Sabinu vôbec nepozná. "Nemôžem za to, že sa dievčatá chcú zviditeľniť. Že za mnou chodia, fotia sa a chvália sa," povedal redakcii eXtra.cz.

Blondínka si ide svoje a zašla ešte ďalej, zatúžila už spoznať aj Machovu dcéru Rumiu: "Nevidím ako problém mať partnera s dieťaťom. O Monike sa nebavíme, keď už, tak sa bavíme o nás, ale nie o niekom ďalšom. Nechám to na zváženie na nich, či by som ju spoznala. Ja určite poznám nových fajn ľudí alebo deti, ale do tohto vôbec nemám právo nejako zasahovať alebo rozhodovať,“ uviedla Sabina.

Pravdou je, Monika nebráni Machovi, aby sa stretával so svojou dcérou Rumiou, obaja s Machom sa snažia, aby ich dcére kvôli ich rozchodu nič nechýbalo, ale ako sa jej pozdával Sabinin nápad zoznámiť sa s malou Rumiou, radšej nekomentovala. Je celkom možné, že Sabina si je dobre vedomá toho, že Machovo aj Monikine meno priťahuje pozornosť, a iba sa chce sa takto zviditeľniť...